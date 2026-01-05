المنستير تحتضن اليوم السابع للصيدلة السريرية حول "اضطرابات الدهون" نهاية جانفي الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695bad7a92b231.96533929_pjlkighmnoefq.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن مدينة المنستير، يوم 30 جانفي 2026، فعاليات "اليوم السابع للصيدلة السريرية"، تحت شعار "اضطرابات الدهون: من الصيدلة إلى التغذية"، وذلك ببادرة من قسم الصيدلة السريرية بالمستشفى الجامعي بالمنستير وبالشراكة مع عدة هياكل بحثية وأكاديمية.



ويهدف هذا اللقاء العلمي إلى تسليط الضوء على أحد أبرز التحديات الصحية المرتبطة بأمراض القلب والشرايين، وهي "اضطرابات الدهون".







وسيشهد الحدث مشاركة ثلة من الأساتذة والخبراء في مجالات الصيدلة والطب الباطني وأمراض القلب وعلوم التغذية.





ويأتي هذا اليوم بتنظيم من وحدة الخدمة المشتركة للبحث "المتابعة العلاجية الصيدلانية" وبالتعاون الوثيق مع، الجمعية التونسية لبيولوجيا وصيدلة الوقت، التابعة لكلية الطب بالمنستير.



ويتضمن البرنامج العلمي مداخلات تتمحور حول آليات العلاج الدوائي الحديثة لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع التركيز بشكل خاص على "صيدلة الوقت" وكيفية ضبط مواعيد تناول الأدوية لرفع كفاءتها العلاجية وتقليل آثارها الجانبية.



كما سيتيح الملتقى فرصة هامة لتسليط الضوء على دور التغذية العلاجية كركيزة أساسية لا تكتمل خطة العلاج الدوائي بدونها.



ويعتبر المنظمون أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين في قطاع الصحة، بهدف تحيين البروتوكولات العلاجية المعتمدة في تونس وتطوير المقاربات الوقائية للحد من تداعيات اضطرابات الدهون على الصحة العامة. وسيشهد الحدث مشاركة ثلة من الأساتذة والخبراء في مجالات الصيدلة والطب الباطني وأمراض القلب وعلوم التغذية.ويأتي هذا اليوم بتنظيم من وحدة الخدمة المشتركة للبحث "المتابعة العلاجية الصيدلانية" وبالتعاون الوثيق مع، الجمعية التونسية لبيولوجيا وصيدلة الوقت، التابعة لكلية الطب بالمنستير.ويتضمن البرنامج العلمي مداخلات تتمحور حول آليات العلاج الدوائي الحديثة لارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية، مع التركيز بشكل خاص على "صيدلة الوقت" وكيفية ضبط مواعيد تناول الأدوية لرفع كفاءتها العلاجية وتقليل آثارها الجانبية.كما سيتيح الملتقى فرصة هامة لتسليط الضوء على دور التغذية العلاجية كركيزة أساسية لا تكتمل خطة العلاج الدوائي بدونها.ويعتبر المنظمون أن هذا الموعد السنوي يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات بين الباحثين والممارسين في قطاع الصحة، بهدف تحيين البروتوكولات العلاجية المعتمدة في تونس وتطوير المقاربات الوقائية للحد من تداعيات اضطرابات الدهون على الصحة العامة.