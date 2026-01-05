المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف يتقدم في تصنيف شنغهاي العالمي للبحث العلمي في علوم الرياضة

تقدم، المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، في تصنيف شنغهاي العالمي للبحث العلمي في علوم الرياضة لسنة 2025، بتحقيق مرتبة عالمية بين 151 و200.



وأوردت الصفحة الرسمية لجامعة جندوبة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا التألق الجديد يعكس جودة البحث العلمي ونجاعة العمل الجماعي وحسن التموقع الأكاديمي على الصعيد الدولي.



كما يؤكد هذا النجاح توجه جامعة جندوبة نحو العالمية بالتوازي مع ترسيخ جذورها المحلية ويجسد رؤيتها الطموحة في الارتقاء بالأداء الجامعي وتعزيز الإشعاع العلمي، وفق ذات المصدر.يشار الى أن، المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، قد حافظ على امتداد ثلاث سنوات على مرتبة عالمية في هذا التصنيف بين 201 و 300.ويعد، تصنيف شنغهاي، من أهم وأدق التصنيفات الجامعية العالمية لاعتماده معايير موضوعية صارمة خاصة في مجال الإنتاج العلمي وجودة البحث والاستشهادات العلمية.