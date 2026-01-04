Babnet   Latest update 10:28 Tunis

بطولة الجزائر - التونسي محمد علي بن حمودة يساهم مجددا في فوز شباب بلوزداد أمام نجم بن عكنون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947aa965ee3c0.26698503_gjokiehlnqpmf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 04 Janvier 2026 - 09:59 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ساهم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة مجددا في انتصار فريقه شباب بلوزداد بتسجيله الهدف الاول في الفوز 2-صفر على نجم بن عكنون امس السبت بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر العاصمة) في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الجزائر لكرة القدم.
وبعد أن خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، تمكن شباب بلوزداد من تسجيل ثنائية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بواسطة محمد علي بن حمودة (82) ثم عبد الرؤوف بن غيت (90).
وهو الهدف السادس لمحمد علي بن حمودة في بطولة الجزائر لهذا الموسم علما وانه توفق في التسجيل خلال المباريات الاربع الاخيرة للبطولة.

وبفضل هذا الفوز، ارتقي شباب بلوزداد إلى المرتبة الثانية بمجموع 24 نقطة بفارق 8 نقاط خلف مولودية الجزائر المتصدر الذي لعب مباراة أقل في حين تجمد فيه رصيد نجم بن عكنون عند النقطة العشرين في المركز الثامن.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321327

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Maroc CAN 2025 - Tanzanie CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Cameroun CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 04 جانفي 2026 | 15 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:50
17:18
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 63
Babnet
Babnet22°
15° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-13
20°-12
16°-10
11°-7
12°-6
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026