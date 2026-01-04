بطولة الجزائر - التونسي محمد علي بن حمودة يساهم مجددا في فوز شباب بلوزداد أمام نجم بن عكنون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947aa965ee3c0.26698503_gjokiehlnqpmf.jpg width=100 align=left border=0>

ساهم المهاجم التونسي محمد علي بن حمودة مجددا في انتصار فريقه شباب بلوزداد بتسجيله الهدف الاول في الفوز 2-صفر على نجم بن عكنون امس السبت بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر العاصمة) في لقاء مؤجل من الجولة الثانية عشرة لبطولة الجزائر لكرة القدم.

وبعد أن خيم التعادل السلبي على الشوط الأول، تمكن شباب بلوزداد من تسجيل ثنائية في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء بواسطة محمد علي بن حمودة (82) ثم عبد الرؤوف بن غيت (90).

وهو الهدف السادس لمحمد علي بن حمودة في بطولة الجزائر لهذا الموسم علما وانه توفق في التسجيل خلال المباريات الاربع الاخيرة للبطولة.





وبفضل هذا الفوز، ارتقي شباب بلوزداد إلى المرتبة الثانية بمجموع 24 نقطة بفارق 8 نقاط خلف مولودية الجزائر المتصدر الذي لعب مباراة أقل في حين تجمد فيه رصيد نجم بن عكنون عند النقطة العشرين في المركز الثامن.



