الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026
نشرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لـ وزارة المالية الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026، محدّدة ثلاثة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والشركات.
المواعيد المحدّدة
المواعيد المحدّدة
* 15 جانفي 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 20 جانفي 2026: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 جانفي 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.
وأكدت الإدارة العامة للأداءات أنّ هذه التواريخ تمثّل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد الممكن للإيداع، مشدّدة على إمكانية إيداع التصاريح في الأيام السابقة للأجل الأقصى، ومُوصية بذلك تفادياً لاكتظاظ قباضات المالية وللضغط على المنظومة الإعلامية.
كما أوضحت أنّه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون دفع أي خطايا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 321313