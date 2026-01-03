Babnet   Latest update 17:32 Tunis

الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfd1bd374ef6.40368894_lpknihfoqgmje.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 17:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نشرت الإدارة العامة للأداءات التابعة لـ وزارة المالية الأجندة الجبائية لشهر جانفي 2026، محدّدة ثلاثة مواعيد لخلاص بعض الالتزامات الجبائية المحمولة على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين والشركات.

المواعيد المحدّدة


* 15 جانفي 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين.
* 20 جانفي 2026: آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد.
* 28 جانفي 2026: آخر أجل لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد.


وأكدت الإدارة العامة للأداءات أنّ هذه التواريخ تمثّل آخر يوم من الأجل القانوني لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد الممكن للإيداع، مشدّدة على إمكانية إيداع التصاريح في الأيام السابقة للأجل الأقصى، ومُوصية بذلك تفادياً لاكتظاظ قباضات المالية وللضغط على المنظومة الإعلامية.

كما أوضحت أنّه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع أحد التصاريح الجبائية مع يوم أحد أو عطلة رسمية، يمكن إيداع التصريح في اليوم الموالي دون دفع أي خطايا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321313

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026