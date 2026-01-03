المنستير: انتهاء أشغال التهيئة الشاملة لمكاتب بريد خنيس ولمطة وجمّال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ptt.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الإدارة الجهوية للبريد بالمنستير عن انتهاء أشغال التهيئة الشاملة لمكتب بريد خنيس، ومكتب بريد لمطة، ومكتب بريد جمّال خير الدين والقبول الوقتي لها، وذلك ضمن رؤية تطويرية تهدف إلى تحديث المرفق العمومي للبريد وتحسين البنية التحتية للارتقاء بجودة الخدمات.

وأكّدت الإدارة الجهوية، في ذات الإطار، أن أشغال تهئية مكتب بريد المنستير المدينة قد شارفت على الإنتهاء وسيقع تسلم الأشغال في حدود منتصف شهر جانفي 2026 ، فيما بلغت نسبة تقدم أشغال كل من مكتب بريد قصيبة المديوني ومكتب بريد بني حسان حوالي 90 بالمائة.

وستتعزّز الموزعات الآلية للاوراق المالية بالجهة،وفق نفس المصدر، بـ6 موزعات جديدة سيقع تركيزها مطلع السنة الجارية 2026 بكل من خنيس والمنستير المدينة وقصيبة المديوني والشرف والمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير وجمّال خير الدين.