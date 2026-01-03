تقارير: القوات الأمريكية اعتقلت مادورو وزوجته من منزلهما في مجمع عسكري

أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين وناشطين، أن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من داخل منزله في مجمع "فورت تيونا" العسكري في كاراكاس.



ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ناحوم فيرنانديز، عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا)، قوله إن مادورو وزوجته سيليا فلوريس "كانا في المنزل داخل مجمع فورت تيونا العسكري عندما تم اعتقالهما"، مؤكدا أن الموقع "تعرض للقصف من قبل القوات الأمريكية".



وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن مادورو "كان نائما في منزله أثناء اعتقاله من قبل القوات الأمريكية".وجاءت هذه التقارير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج البلاد".كما أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس).وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة".وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة"، وأعلنت موسكو عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.وطالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، وذلك في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.