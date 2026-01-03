Babnet   Latest update 17:32 Tunis

تقارير: القوات الأمريكية اعتقلت مادورو وزوجته من منزلهما في مجمع عسكري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69593a54060c19.96368367_mjqpkgilfeohn.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 03 Janvier 2026 - 16:47 قراءة: 1 د, 13 ث
      
أفادت تقارير إعلامية، نقلا عن مسؤولين وناشطين، أن القوات الأمريكية اعتقلت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من داخل منزله في مجمع "فورت تيونا" العسكري في كاراكاس.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ناحوم فيرنانديز، عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم (الحزب الاشتراكي الموحد لفنزويلا)، قوله إن مادورو وزوجته سيليا فلوريس "كانا في المنزل داخل مجمع فورت تيونا العسكري عندما تم اعتقالهما"، مؤكدا أن الموقع "تعرض للقصف من قبل القوات الأمريكية".


وكانت شبكة "سي إن إن" قد أفادت في وقت سابق بأن مادورو "كان نائما في منزله أثناء اعتقاله من قبل القوات الأمريكية".


وجاءت هذه التقارير بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أن الولايات المتحدة "شنت ضربة كبيرة على فنزويلا"، وتم "اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما إلى خارج البلاد".

كما أفادت وسائل إعلام عن انفجارات في العاصمة كاراكاس، وزعمت أن العملية نفذتها قوات النخبة الأمريكية (دلتا فورس).

وأعلنت السلطات الفنزويلية فقدانها الاتصال بالرئيس مادورو ولا تعرف مكانه، مطالبة بتأكيد أنه "على قيد الحياة".

وأعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عن نيتها اللجوء إلى المنظمات الدولية، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إجراءات واشنطن.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن "قلقها الشديد" من تقارير عن ترحيل مادورو وزوجته قسرا، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات "تمثل اعتداء غير مقبول على سيادة دولة مستقلة"، وأعلنت موسكو عن "تضامنها مع شعب فنزويلا"، داعية إلى "منع المزيد من التصعيد" في الوضع.

وطالبت موسكو الولايات المتحدة بإعادة النظر في وضع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، والإفراج عنهما، وذلك في ضوء المعلومات المؤكدة عن وجودهما في الولايات المتحدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321306

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Senegal CAN 2025 - Soudan CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Tunisie CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 03 جانفي 2026 | 14 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:49
17:17
14:57
12:31
07:32
06:00
الرطــوبة:
% 43
Babnet
Babnet23°
23° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
23°-11
22°-13
20°-12
15°-11
11°-7
  • Avoirs en devises 25164,4
  • (02/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,37436 DT
  • (02/01)
  • 1 $ = 2,90089 DT
  • Solde Compte du Trésor     (31/12)     1237,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (31/12)   26877 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026