قبلي: تواصل اشغال المخيم الشبابي حول الاقتصاد الاخضر بمركز التخييم والتربصات بدوز

تتواصل لليوم الثالث على التوالي اشغال المخيم الشبابي حول الاقتصاد الأخضر الذي تنظمه جمعية التضامن للتنمية والتواصل بدوز بالتعاون مع دار الشباب إبراهيم بن عمر بذات المنطقة ودار الشباب طريق توزر بقبلي على امتداد 4 أيام بمركز التخييم والتربصات طريق مطماطة بدوز، في اطار مشروع "شباب قبلي يبادر"، وفق المسؤول الميداني ضمن المشروع شريف الجديدي
وأوضح المصدر ذاته صباح اليوم السبت لصحفقي "وات" انّ هذا المخيم الذي يهدف الى دعم المبادرات الشبابية وتشجيع الأفكار المبتكرة في مجال الاقتصاد الأخضر يضم عدة ورشات وانشطة ميدانية تتمحور حول التعريف بالاقتصاد الأخضر وتحديات المناخ باعتبار التاثيرات الكبيرة للتغيرات المناخية على كافة الدول وما يطرحه ذلك من إشكاليات راهنة ومستقبلية تتطلب العمل المشترك على تجاوزها.
وأضاف انّ برنامج المخيم تضمن أيضا ورشة للتعريف بالاقتصاد الدائري والطاقات المتجددة الى جانب تنظيم ورشة في كيفية صياغة مخطط الاعمال حول المشاريع الخضراء وورشة تطبيقية في شكل نموذج للشباب حول كيفية بعث مشروع في الاقتصاد الأخضر، مشيرا الى استفادة 14 شابا وشابة تترواح أعمارهم بين 15 و20 سنة من هذا المخيم.

وبين ذات المصدر ان المخيم سيساعد في الحد من الضبابية لدى الشباب المشاركين حول مفهوم الاقتصاد الأخضر والمجالات المفتوحة بجهة نفزاوة لبعث مشاريع ضمن هذا النوع من الاقتصاد الذي سيمكن مثلا من تثمين مخلفات النخيل وحسن استغلال الواحات ومنتوجاتها من التمور سواء في مجال الصناعات الغذائية او في صنع الأثاث والديكور المعتمد على بقايا أشجار النخيل كمادة أولية.
