ملتقى تكريم الفائزين في المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات" يختتم اليوم بمدينة الحمامات

تستضيف مدينة الحمامات يومي 2 و3 جانفي الحالي فعاليات الملتقى الوطني لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية "بيوتنا تقاسيم وكلمات". ويبلغ عدد المتوجين 26 فائزا من مختلف ولايات الجمهورية ضمن مسابقات في ثلاثة مجالات وهي إنتاج الفيلم الوثائقي القصير والخرافة الشعبية والقصة الرقمية.

هذه التظاهرة التي تنظمها إدارة المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب، تحت إشراف وزارة الشؤوون الثقافية تهدف إلى دعم الأنشطة الثقافيّة التي تؤمّنها وزارة الشّؤون الثّقافيّة من خلال شبكة المكتبات العمومية وتحفيز العائلة على انتاج مضامين ثقافية رقمية مرتبطة بالكتاب.

ووفق بلاغ صادر عن الوزارة فإن هذه التظاهرة اشتغلت على عدة مفاهيم وأهداف أهمّها، ترسيخ تقاليد المطالعة في المجتمع التونسي وتعميق الوعي بأهمّيّة دور الكتاب والوسائط الأخرى في عملية التنشئة الاجتماعيّة وتثمين انخراط العائلة في الفعل الثقافيّ من خلال إعادة نشر ثقافة الكتاب والمطالعة داخل الأسرة والتشجيع على ارتياد المكتبة والاستفادة من رصيدها.





