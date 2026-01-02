مدرب مالي: "استعددنا جيدا لتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي

أكد مدرب المنتخب المالي توم سانتفيت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، أن فريقه استعد بشكل جيد لتحقيق الفوز أمام المنتخب التونسي، ضمن مباراة الدور ثمن النهائي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).



وأوضح سانتفيت، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المواجهة المقررة غدا السبت على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء (الساعة الثامنة مساء)، أن المنتخب المالي استفاد من خمسة أيام من الاسترجاع عقب نهاية دور المجموعات، تم خلالها الإعداد الجيد لهذا اللقاء، مع تحليل المباريات السابقة واستخلاص الدروس اللازمة.



ووصف المدرب البلجيكي المباراة المرتقبة بـ، أمام منتخب منظم يضم لاعبين ذوي خبرة عالية وإمكانات فنية متميزة، مشيرا إلى أنيتميزون أيضا بقوة بدنية وذكاء تكتيكي، إلى جانب اعتمادهم أسلوب لعب مباشر يطغى عليه الحس الهجومي.وشدد سانتفيت على أهمية بلوغ فريقه أعلى درجات الجاهزية من أجل مواصلة المشوار في هذه المنافسة القارية، مذكرا بأن المنتخب المالي قدم أداء تنافسيا قويا خلال دور المجموعات، خاصة في المباراة التي جمعته بالمنتخب المغربي.وبعد أن نوه بالصلابة الدفاعية التي أظهرها فريقه في الدور الأول، أقر المدرب بغياب النجاعة الهجومية، حيث سجل المنتخب المالي هدفين فقط، أحدهما من ضربة جزاء، مؤكدا ضرورة تحسين الفعالية الهجومية واستغلال الفرص المتاحة، باعتبار أن التفاصيل الصغيرة غالبا ما تحسم هذا النوع من المواجهات الإقصائية.وفي ما يتعلق بالغيابات، ولاسيما غياب غاوسو ديارا بسبب الإصابة التي أنهت مشاركته في البطولة، وأمادو هايدارا الموقوف إثر طرده في مباراة جزر القمر، أكد سانتفيت أن مجموعته عازمة على تقديم أفضل ما لديها من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.من جانبه، أفاد لاعب المنتخب الماليبأن المواجهة أمام المنتخب التونسي تمثل تحديا صعبا واختبارا حقيقيا للفريق، مبرزا أن جميع اللاعبين استعدوا جيدا لهذه المباراة التي تعدفي مسار البطولة.وأضاف أن الطاقم الفني قام بعمل تحليلي دقيق للفريق المنافس، وأن المجموعة ستدخل اللقاء بتركيز عال وعزيمة قوية من أجل تقديم أداء في المستوى وتحقيق نتيجة إيجابية.