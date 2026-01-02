Babnet   Latest update 15:28 Tunis

سفارة تونس بطوكيو: وكالة اسفار يابانية ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية لاكتشاف الوجهة السياحية التونسية

افادت سفارة تونس بطوكيو، اليابان، ان وكالة الأسفار اليابانية "Hankyu Travel" ستتولى تنظيم سلسلة من الرحلات السياحية المميّزة إلى تونس

وقد تمّت برمجة هذه الرحلات على امتداد عدة أشهر من سنة 2026، حيث تنطلق ابتداءً من شهر فيفري وتتواصل إلى غاية شهر ماي، مع مواعيد سفر موزّعة على أيام 10 و16 و24 فيفري و31 مارس، ثم 14 و30 أفريل، إضافة إلى 12 ماي، بما يوفّر تنوّعاً في الخيارات الزمنية ويستجيب لمختلف تطلّعات المسافرين، وفق ما نشرته السفارة على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.


واوضح المصدر ذاته ان الرحلات المبرمجة في الفترة المقبلة، تمتدّ بين 8 و11 يوماً، وتُتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الوجهة السياحية التونسية وتنوع وثراء المخزون الثقافي لتونس.


وتشمل هذه البرامج زيارة أبرز المعالم والمواقع التونسية، من تونس العاصمة وقرطاج إلى سيدي بوسعيد، ومن القيروان والمسرح الأثري بالجم إلى الجنوب التونسي بصحرائه وواحاتِه، مروراً بـ مطماطة وجزيرة جربة وسوسة، وذلك وفق مسار كل برنامج.
الجمعة 02 جانفي 2026 | 13 رجب 1447
