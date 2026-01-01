Babnet   Latest update 11:47 Tunis

توزر: أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة والجهة تسجل 235 ألف ليلة مقضاة كامل سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dd153b75796a4.26839774_neqlifkgmpojh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 01 Janvier 2026 - 11:11
      
توافد على الوحدات السياحية المصنفة في ولاية توزر ليلة امس الأربعاء احتفالا برأس السنة الإدارية، 2822 سائحا قضوا ليلتهم في النزل، لتبلغ بذلك نسبة الإشغال العامة ليلة رأس السنة 86 بالمائة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للسياحة عادل سبيطة صحفية "وات".
وبين سبيطة أنه رغم تراجع نسبة الإشغال بالمقارنة مع الليلة ذاتها العام الماضي، إلا أن الجهة سجلت مؤشرات إيجابية على امتداد السنة المنقضية.
وأضاف أن احتفالات رأس السنة سجلت في مختلف النزل بالجهة فقرات تنشيطية متنوعة حيث أعدت أغلب النزل برامج وسهرات تلبي حاجيات المقيمين بها مع تسجيل اقبال لافت من السائح التونسي خلال هذه الليلة وكامل فترة العطلة المدرسية.

وأوضح أن الجهة تكون، بنهاية السنة، قد ساهمت في بلوغ أهداف وطنية من حيث عدد السياح الذي بلغ 11 مليون سائح، وكذلك تحقيق أهداف جهوية حيث سجلت الوحدات السياحية كامل سنة 2025، قرابة 235 ألف ليلة مقضاة.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321202

الخميس 01 جانفي 2026 | 12 رجب 1447
