Babnet   Latest update 19:42 Tunis

المؤتمر الدولي الاول حول التطورات في نظرية المؤثرات وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي من 24 الى 26 مارس 2026 بالحمامات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6953ee48b14842.18653733_meiognhjpqflk.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Decembre 2025 - 18:22 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أعلنت الشبكة الوطنية الجامعية أن المؤتمر الدولي الأول حول التطورات في نظرية المؤثرات وتطبيقاتها (ICAOTA’2026) سيعقد في الحمامات، ولاية نابل، في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2026 بمشاركة خبراء عالميين في الرياضيات التطبيقية والذكاء الاصطناعي.



ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه كلية العلوم بصفاقس، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية أفريقية ودولية، وبدعم من الاتحاد الأفريقي للرياضيات، إلى استكشاف التطورات الحديثة في مجالات مثل نظرية المؤثرات والمعادلات التفاضلية الجزئية، والحساب الكسري وديناميكية حركة السوائل، ولا سيما رياضيات الذكاء الاصطناعي.

وسيكون أحد أبرز فعاليات البرنامج ورشة عمل عملية حول شبكات الخلايا العصبية ذات المعلومات الفيزيائية (تنظم على جلستين يومي 24 و25 مارس 2026). وستوفر هذه الورشة للمشاركين تجربة نظرية وعملية في دمج القوانين الفيزيائية في الهياكل العصبية، مع تطبيقات ملموسة.


وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 متحدثًا ضيفًا ذي صيت من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الامرية وجنوب إفريقيا والمغرب والأردن وجمهورية التشيك وألمانيا ورومانيا وروسيا وتونس.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 321110

babnet
Can 2025
 CAN 2025  17:00 Tanzanie CAN 2025 - Tunisie CAN 2025
 CAN 2025  17:00 Ouganda CAN 2025 - Nigeria CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Botswana CAN 2025 - RD Congo CAN 2025
 CAN 2025  20:00 Benin CAN 2025 - Senegal CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 | 10 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
14° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
16°-10
17°-10
20°-9
22°-12
  • Avoirs en devises 25520,7
  • (29/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38216 DT
  • (29/12)
  • 1 $ = 2,88829 DT
  • Solde Compte du Trésor     (29/12)     1004,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (29/12)   26766 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026