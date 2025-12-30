المؤتمر الدولي الاول حول التطورات في نظرية المؤثرات وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي من 24 الى 26 مارس 2026 بالحمامات

أعلنت الشبكة الوطنية الجامعية أن المؤتمر الدولي الأول حول التطورات في نظرية المؤثرات وتطبيقاتها (ICAOTA’2026) سيعقد في الحمامات، ولاية نابل، في الفترة من 24 إلى 26 مارس 2026 بمشاركة خبراء عالميين في الرياضيات التطبيقية والذكاء الاصطناعي.







ويهدف هذا المؤتمر، الذي تنظمه كلية العلوم بصفاقس، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية أفريقية ودولية، وبدعم من الاتحاد الأفريقي للرياضيات، إلى استكشاف التطورات الحديثة في مجالات مثل نظرية المؤثرات والمعادلات التفاضلية الجزئية، والحساب الكسري وديناميكية حركة السوائل، ولا سيما رياضيات الذكاء الاصطناعي.وسيكون أحد أبرز فعاليات البرنامج ورشة عمل عملية حول شبكات الخلايا العصبية ذات المعلومات الفيزيائية (تنظم على جلستين يومي 24 و25 مارس 2026). وستوفر هذه الورشة للمشاركين تجربة نظرية وعملية في دمج القوانين الفيزيائية في الهياكل العصبية، مع تطبيقات ملموسة.وسيشهد المؤتمر مشاركة أكثر من 15 متحدثًا ضيفًا ذي صيت من فرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الامرية وجنوب إفريقيا والمغرب والأردن وجمهورية التشيك وألمانيا ورومانيا وروسيا وتونس.