مدرب تنزانيا: مستعدون لخوض "حوار كروي قوي" ضد المنتخب التونسي

Publié le Lundi 29 Decembre 2025 - 14:43
      
أكد مدرب المنتخب التنزاني لكرة القدم، ميغيل غاموندي، اليوم الاثنين بالرباط، أن فريقه مستعد لخوض "حوار كروي قوي" ضدّ المنتخب التونسي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025.

وقال غاموندي، خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة المرتقبة غدا الثلاثاء انطلاقا من الساعة الخامسة مساء (س17) على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط:"نحن مستعدون لخوض هذا الحوار المثير لأننا نؤمن بما نقوم به، ونرغب في تمثيل بلدنا على أفضل وجه فهي آخر فرصة لنا لكتابة التاريخ لكرة القدم التنزانية".

وأشار غاموندي إلى أنه "بالنسبة لنا، هي مباراة حاسمة و لقد استعددنا من أجل الفوز بها"، مضيفا أنه درس جيدا أسلوب لعب المنتخب التونسي واستعد له بالشكل المناسب.

وأوضح أن "المنتخب التونسي يعتمد أسلوبا هجوميا يرتكز على الأطراف، وغالبا ما يسجل عبر الاختراقات والكرات العرضية, كما أن طريقة لعبه تشبه إلى حد كبير أسلوب المنتخب النيجيري، ونحن نعمل على تحليل هذا الأسلوب من أجل إيجاد السبل الكفيلة للحد من خطورته".
وقال في هذا السياق: "نهجي في مباراة الغد سيكون الضغط بقوة على المنتخب التونسي من مختلف الجبهات وبشكل مكثف"، مؤكدا أن التغييرات التكتيكية التي تعتمدها التشكيلة التونسية من مباراة لأخرى لا تشكل بالنسبة لفريقه أي صعوبة.
وأشار في هذا الصدد إلى أن "تغيير تونس لخطتها التكتيكية من مباراة لأخرى لا يخيفني و المرونة التكتيكية تظل نقطة قوة و أعتقد أن المنتخب التونسي سيكون غدا أكثر اندفاعا نحو الهجوم، خاصة بعد هزيمته الأخيرة، حيث سيسعى إلى الفوز واستعادة الثقة و نحن أيضا نمتلك مرونة تكتيكية، وسنعتمد بنية هجومية متماسكة للتصدي لهم".
ويواجه المنتخب النيجيري الذي ضمن التأهل الى الدور ثمن النهائي، في المباراة الأخرى ضمن المجموعة نفسها، نظيره الأوغندي بمدينة فاس.
