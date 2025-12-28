كأس إفريقيا للأمم المغرب 2025 ... الموزمبيق يحقق فوزه الأول في النهائيات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69514f5b2c9bb7.47413614_oihljnpqmfegk.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب الموزمبيقي لكرة القدم، اليوم الأحد، فوزه الأول في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، بعد تفوقه على المنتخب الغابوني بنتيجة 3–2، ضمن الجولة الثانية من منافسات كأس إفريقيا للأمم 2025 المقامة بالمغرب.



وجاءت أهداف المنتخب الموزمبيقي في اللقاء الذي احتضنه ملعب أغادير عن طريق فايزال بانغال في الدقيقة 37، وجيني كاتامو من ركلة جزاء في الدقيقة 42، وديوغو كاليلا في الدقيقة 52.





في المقابل، سجل هدفي الغابون كل من بيار أوباميانغ في الدقيقة 45 وأليكس موسوندا في الدقيقة 75.





وتتواصل، اليوم الأحد، منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بمباراة القمة التي تجمع بين الكاميرون وكوت ديفوار.



وفي الجولة الثالثة، المقررة يوم الأربعاء 31 ديسمبر، يلاقي المنتخب الموزمبيقي نظيره الكاميروني بملعب أغادير، فيما يواجه المنتخب الغابوني منتخب كوت ديفوار على أرضية ملعب مراكش.



ترتيب المجموعة السادسة (بعد الجولة الثانية)

* الكاميرون: 3 نقاط – مباراة واحدة

* كوت ديفوار: 3 نقاط – مباراة واحدة

* الموزمبيق: 3 نقاط – مباراتان

* الغابون: 0 نقطة – مباراتان

