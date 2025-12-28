حصاد الرياضة التونسية سنة 2025: الجوادي والمسغوني والجندوبي يرفعون لواء الرياضات الفردية ومنتخب كرة القدم يتأهل للمرة السابعة الى المونديال
شكّلت سنة 2025 محطة فارقة في تاريخ الرياضة التونسية، حيث تزاحمت الإنجازات الفردية والجماعية لتؤكد الحضور القوي لتونس على الساحة الدولية، من المسابح العالمية إلى بساط التايكواندو، ومن مضامير ألعاب القوى إلى ملاعب كرة القدم.
الرياضات الفردية… العنوان الأبرز لسنة 2025
من سنغفورة إلى الصين، قاد كل من أحمد الجوادي ووفاء المسغوني ومحمد خليل الجندوبي ملاحم رياضية أسهمت في إثراء السجل الذهبي للرياضة التونسية، مؤكّدين المكانة المتقدمة لتونس في الرياضات الفردية وقدرة نخبتها على مقارعة أفضل أبطال العالم.
* توّج أحمد الجوادي بذهبيتي 800م و1500م سباحة حرة (مسبح 50م) ضمن بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة من 11 جويلية إلى 3 أوت، ليواصل إشعاع السباحة التونسية عالميًا.
* خطّت لاعبة التايكواندو وفاء المسغوني اسمها بأحرف من ذهب، بعد تتويجها بذهبية وزن 62 كلغ في بطولة العالم بمدينة ووكسي الصينية (24–30 أكتوبر)، لتصبح أصغر بطلة عالم في تاريخ الاختصاص.
* عززت المسغوني إنجازها بذهبية بطولة العالم دون 21 سنة في نيروبي يوم 6 ديسمبر، إضافة إلى برونزية بطولة العالم النسائية في مالابو، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز الآمال الأولمبية نحو لوس أنجلوس 2028.
* بدوره، أحرز محمد خليل الجندوبي ذهبية وزن أقل من 63 كلغ في بطولة العالم بووكسي، مضيفًا تتويجًا جديدًا إلى سجلّه الحافل بميداليات أولمبية وعالمية.
إنجازات آسيوية وتألّق متعدد الاختصاصات* أحرز الثنائي خديجة الكريمي وسلمى الذوادي فضية بطولة العالم للتجديف (زوجي وزن خفيف) بمدينة شنغهاي.
* تألقت منى الباجي في دورة الألعاب العالمية بمدينة شينغدو، بإحراز ذهبية الزوجي المختلط وذهبية الرمي بالدقة في الكرة الحديدية.
* حقق منتخب الووشو كونغ فو سبع ميداليات (5 فضية و2 برونزية) في بطولة العالم بمدينة إيميشان، كان أبرزها للاعب رافد المبروك.
* أضاف المبارز فارس الفرجاني فضية جديدة إلى رصيده في كأس العالم لسلاح السابر بالجزائر، فيما أعادت وفاء محجوب الكاراتي التونسي إلى منصات التتويج ببرونزية مونديال مصر.
مشاركات جماعية وميداليات قياسية* حصدت تونس 155 ميدالية في الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر، محتلة المركز الثالث.
* أنهت دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض بـ 18 ميدالية، ودورة الألعاب الإفريقية للشباب في لواندا بـ 93 ميدالية.
* واصل أبطال تونس من ذوي الإعاقة تألقهم بإحراز 9 ميداليات في بطولة العالم للبارا ألعاب القوى بنيودلهي، بقيادة روعة التليلي وياسين الغربي.
كرة القدم… التأهل السابع إلى كأس العالمشكّل تأهل المنتخب التونسي لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم 2026 الحدث الأبرز في الرياضات الجماعية، حيث ضمن نسور قرطاج مشاركتهم السابعة في المونديال والثالثة تواليًا، بعد تصدرهم مجموعتهم بـ 28 نقطة دون تلقي أي هدف.
وسيخوض المنتخب النهائيات ضمن مجموعة قوية، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا.
في المقابل، خيّبت مشاركة المنتخب في كأس العرب 2025 الآمال بالخروج من الدور الأول، في وقت يواصل فيه حاليا مشواره في كأس أمم إفريقيا بطموحات كبيرة.
الأندية والرياضات الجماعية* شارك الترجي الرياضي التونسي في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، وحقق فوزًا تاريخيًا على لوس أنجلوس الأمريكي.
* أنهى منتخب الكرة الطائرة للأكابر بطولة العالم في المركز 12، وتُوّج بلقب كأس التحدي العربية في عمّان دون خسارة أي شوط.
* توّج النادي النسائي بقرطاج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه.
* حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مشاركة مشرفة في بطولة العالم، إلى جانب تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة العربية.
