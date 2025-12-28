حصاد الرياضة التونسية سنة 2025: الجوادي والمسغوني والجندوبي يرفعون لواء الرياضات الفردية ومنتخب كرة القدم يتأهل للمرة السابعة الى المونديال

شكّلت سنة 2025 محطة فارقة في تاريخ الرياضة التونسية، حيث تزاحمت الإنجازات الفردية والجماعية لتؤكد الحضور القوي لتونس على الساحة الدولية، من المسابح العالمية إلى بساط التايكواندو، ومن مضامير ألعاب القوى إلى ملاعب كرة القدم.



الرياضات الفردية… العنوان الأبرز لسنة 2025



إنجازات آسيوية وتألّق متعدد الاختصاصات



مشاركات جماعية وميداليات قياسية



كرة القدم… التأهل السابع إلى كأس العالم



الأندية والرياضات الجماعية



منإلى، قاد كل منملاحم رياضية أسهمت في إثراء السجل الذهبي للرياضة التونسية، مؤكّدين المكانة المتقدمة لتونس في الرياضات الفردية وقدرة نخبتها على مقارعة أفضل أبطال العالم.* توّجبذهبيتي(مسبح 50م) ضمن بطولة العالم للألعاب المائية، المقامة من 11 جويلية إلى 3 أوت، ليواصل إشعاع السباحة التونسية عالميًا.* خطّت لاعبة التايكواندواسمها بأحرف من ذهب، بعد تتويجها بذهبية وزنفي بطولة العالم بمدينة(24–30 أكتوبر)، لتصبح أصغر بطلة عالم في تاريخ الاختصاص.* عززت المسغوني إنجازها بذهبية بطولة العالم دون 21 سنة فييوم 6 ديسمبر، إضافة إلى برونزية بطولة العالم النسائية في، مؤكدة مكانتها كإحدى أبرز الآمال الأولمبية نحو* بدوره، أحرزذهبية وزن أقل منفي بطولة العالم بووكسي، مضيفًا تتويجًا جديدًا إلى سجلّه الحافل بميداليات أولمبية وعالمية.* أحرز الثنائيفضية بطولة العالم للتجديف (زوجي وزن خفيف) بمدينة* تألقتفي دورة الألعاب العالمية بمدينة، بإحراز ذهبية الزوجي المختلط وذهبية الرمي بالدقة في الكرة الحديدية.* حقق منتخبسبع ميداليات (5 فضية و2 برونزية) في بطولة العالم بمدينة، كان أبرزها للاعب* أضاف المبارزفضية جديدة إلى رصيده في كأس العالم لسلاح السابر بالجزائر، فيما أعادتالكاراتي التونسي إلى منصات التتويج ببرونزية مونديال مصر.* حصدت تونسفي الألعاب الإفريقية المدرسية بالجزائر، محتلة المركز الثالث.* أنهت دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالرياض بـ، ودورة الألعاب الإفريقية للشباب في لواندا بـ* واصل أبطال تونس من ذوي الإعاقة تألقهم بإحرازفي بطولة العالم للبارا ألعاب القوى بنيودلهي، بقيادةشكّل تأهلإلى نهائياتالحدث الأبرز في الرياضات الجماعية، حيث ضمن نسور قرطاج مشاركتهم السابعة في المونديال والثالثة تواليًا، بعد تصدرهم مجموعتهم بـدون تلقي أي هدف.وسيخوض المنتخب النهائيات ضمن مجموعة قوية، في نسخة تاريخية تُقام لأول مرة بمشاركةفي المقابل، خيّبت مشاركة المنتخب فيالآمال بالخروج من الدور الأول، في وقت يواصل فيه حاليا مشواره فيبطموحات كبيرة.* شاركفي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة، وحقق فوزًا تاريخيًا علىالأمريكي.* أنهى منتخب الكرة الطائرة للأكابر بطولة العالم في المركز، وتُوّج بلقبفي عمّان دون خسارة أي شوط.* توّجبلقب البطولة العربية للكرة الطائرة لأول مرة في تاريخه.* حقق المنتخب التونسي لكرة اليد للسيدات مشاركة مشرفة في بطولة العالم، إلى جانب تتويجبلقب البطولة العربية.