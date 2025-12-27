كأس امم افريقيا 2025 :منتخب بنين يفوز على بوتسوانا 1-صفر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ff47829ce21.80725477_njkehipofqglm.jpg width=100 align=left border=0>

فاز منتخب بنين على نظيره البوتسواني بنتيجة 1-صفر ،في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية الملعب الأولمبي في الرباط ، ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ،من نهائيات كأس امم افريقيا 2025.

ويدين منتخب البنين في فوزه الى اللاعب يوهان روش (28).

ورفع منتخب البنين رصيده الى 3 نقاط ملتحقا بصفة مؤقتة بمنتخبي الكوت ديفوار و الكونغو الديمقراطية (3 نقاط لكل منهما) حيث سيلتقي المنتخبان في وقت لاحق من مساء اليوم ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.





وتجمد رصيد بوتسوانا في صفر نقطة بعد هزيمتين.



