وزارة النقل: شحن الدفعة الأولى من صفقة اقتناء 461 حافلة من الصين قريبا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694fe59fa75422.91138038_mglpiheoknqjf.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة النقل، اليوم السبت، أن الدفعة الأولى من الحافلات المندرجة ضمن صفقة اقتناء 461 حافلة جديدة من الصين سيتم شحنها قريبا في اتجاه تونس.



وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن الجزء الأكبر من هذه الحافلات سيُخصص لفائدة الشركات الجهوية للنقل والشركة الوطنية للنقل بين المدن، في إطار دعم أسطول النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات.









وأضافت أن هذه الخطوة تندرج ضمن تحسين تنقل المواطنين في مختلف الولايات والارتقاء بمنظومة النقل العمومي الجماعي، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد.



وفي السياق ذاته، كانت قد أُبرمت صفقة مع شركة صينية مختصة في تصنيع الحافلات لاقتناء 418 حافلة بقيمة 176 مليون دينار لفائدة الشركات الوطنية والجهوية، وذلك بمقر شركة النقل بالساحل.



وتتوزع مكونات الصفقة على:



* 40 حافلة مكيفة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن

* 260 حافلة مزدوجة موجهة للشركات الجهوية للنقل البري، مخصصة لنقل التلاميذ والطلبة

* 118 حافلة لفائدة شركة نقل تونس



وتهدف هذه الصفقة إلى تجديد وتعزيز أسطول النقل العمومي والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل اليومي للمواطنين.

وأضافت أن هذه الخطوة تندرج ضمنوالارتقاء بمنظومة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهوريةوفي السياق ذاته، كانت قد أُبرمت صفقة مع شركة صينية مختصة في تصنيع الحافلات لاقتناءبقيمةلفائدة الشركات الوطنية والجهوية، وذلك بمقروتتوزع مكونات الصفقة على:لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدنموجهة للشركات الجهوية للنقل البري، مخصصة لنقللفائدةوتهدف هذه الصفقة إلىوالاستجابة للطلب المتزايد على خدمات النقل، بما يساهم في تحسين ظروف التنقل اليومي للمواطنين.