Babnet   Latest update 20:17 Tunis

رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694ed8c9ab6e96.86597007_qglfnmoiekpjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Decembre 2025 - 19:48 قراءة: 0 د, 29 ث
      
افتتح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الجمعة، مهرجان زيت الزيتون بتبرسق (ولاية باجة)، الذي تنظمه جمعية صيانة المدينة من 26 الى 28 ديسمبر الجاري.

وزار بودربالة، المعرض التّجاري والاقتصادي الذي أقيم بالمناسبة، واطّلع على ما احتواه من معروضات ومنتوجات تعرّف بالتراث الفلاحي بالجهة وتروّج لزيت الزيتون التبرسقي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان.



كما أعرب بالمناسبة، عن تقديره لجودة المنتوج الفلاحي بالجهة، وعن ابتهاجه بزيارة مدينة تبرسق والالتقاء بأهاليها.

وقد حضر افتتاح المهرجان، النّائب عن دائرة باجة الجنوبية-تيبار-تبرسق عواطف الشنيتي، ووالي باجة والمعتمد الأول ومعتمد تبرسق وعدد من الإطارات الجهوية والمحلية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320924

babnet
Can 2025
 CAN 2025  13:30 Angola CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025
 CAN 2025  16:00 Egypte CAN 2025 - Afrique du Sud CAN 2025
 CAN 2025  18:30 Zambie CAN 2025 - Comores CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Maroc CAN 2025 - Mali CAN 2025

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 ديسمبر 2025 | 6 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:44
17:11
14:51
12:27
07:30
05:57
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
17°-10
18°-11
17°-11
17°-9
  • Avoirs en devises 25475,1
  • (26/12)
  • Jours d'importation 108
  • 1 € = 3,38504 DT
  • (26/12)
  • 1 $ = 2,90350 DT
  • Solde Compte du Trésor     (25/12)     1269,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (25/12)   26449 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
Tous les articles loi de finance 2026