مدرب المنتخب التنزاني: المنتخب التنزاني واثق من تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوغندا

أكد مدرب المنتخب التنزاني، ميغيل أنخيل غاموندي، أن فريقه واثق من قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، عندما يواجه المنتخب الأوغندي، ضمن منافسات كأس إفريقيا للأمم (المغرب 2025).

وأوضح المدرب الارجنتيني للمنتخب التنزاني، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم الجمعة، أن لاعبيه عازمون على خوض التحدي وكتابة التاريخ في هذه المنافسة، مشددا على ضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز في المباراة التي تقام غدا السبت.

وقال غاموندي إن المنتخب التنزاني مطالب في الجولة الثانية بالانضباط التكتيكي واستغلال الفرص، خصوصا في الثلث الأخير من الملعب.





وأبرز غاموندي أن المنتخب التنزاني يخوض كأس إفريقيا للأمم بتحديات كبيرة وطموح لبناء فريق للمستقبل، لافتا إلى أن الفريق افتقد لاعبين مهمين في مباراته الأولى أمام نيجيريا.



وأضاف أن "المنتخب الأوغندي يضم لاعبين جيدين، ويجب الحيطة والحذر من تلقي أهداف قد تكلف الفريق كثيرا في سباق التأهل إلى دور ثمن النهائي".

من جانبه، قال نجم المنتخب التنزاني، سيمون مسوفا، "نطمح لتحقيق الفوز على المنتخب الأوغندي ونحن مستعدون لذلك"، مضيفا أنه لا يجب التفريط في النقاط الكاملة لهذه المباراة.

وأكد أن هذه ليس المباراة الأولى بين المنتخبين، لافتا إلى أن كل المباريات السابقة تميزت بالندية والمنافسة الشديدة.

وأضاف مسوفا أن كل اللاعبين التنزانيين عازمون على الفوز من أجل الحفاظ على حظوظ التأهل لدور الثمن.

ويواجه المنتخب التنزاني نظيره الأوغندي، يوم غد السبت على أرضية ملعب المدينة بالرباط، على الساعة السادسة والنصف بتوقيت تونس.

وكان المنتخب التنزاني قد خسر أمام نظيره النيجيري بهدفين مقابل واحد، في المباراة الأولى عن المجموعة الثالثة، بينما انهزم المنتخب الأوغندي أمام نظيره التونسي بثلاثة

