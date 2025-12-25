Babnet   Latest update 13:22 Tunis

اسكندر القصري ينسحب من تدريب مستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694d26a9a7a274.37723796_iflqheojkgmpn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Decembre 2025 - 12:55
      
أكد اسكندر القصري انسحابه من تدريب المستقبل الرياضي بقابس، بسبب ما وصفه بانعدام الظروف الجدية للعمل صلب الفريق.
وأوضح القصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس، أن ظروف العمل لم تعد مشجعة على استكمال المشوار مع الفريق الذي لم يباشر لاعبوه التمارين منذ نهاية مرحلة ذهاب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وتابع انه لم يتم تفعيل الاتفاق المتعلق باجراء تربص تحضيري وخوض مباريات ودية خلال الفترة الحالية لتوقف البطولة على خلفية عدم الاستقرار الاداري الذي يعانيه الفريق، وفق تعبيره.

وكان القصري، الذي خاض تجربة تدريبية مع الاولمبي الباجي بداية الموسم الجاري، قد تعاقد مع مستقبل قابس بتاريخ 11 اكتوبر الفارط.

يشار الى انه قد تمّ انتخاب علاء الدين بوشاعة رئيسا جديدا للهيئة المديرة للمستقبل الرياضي بقابس أول امس الثلاثاء.
ويتذيل فريق "الجليزة" ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى برصيد 9 نقاط في ختام مرحلة الذهاب، بعد انتصار واحد وستة تعادلات وثماني هزائم.
