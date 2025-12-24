Babnet   Latest update 23:11 Tunis

الكاميرون تصعق الغابون وتتخطى هاجس البدايات في أمم إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/694c611b3ea2c6.35661119_qgmpinfjoelkh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 24 Decembre 2025 - 22:54
      
قاد كارل إيتا إيانغ، مهاجم ليفانتي الإسباني، منتخب الكاميرون لتحقيق الفوز على نظيره الغابوني بنتيجة (1 ـ 0)، مساء يوم الأربعاء، في المباراة الثانية من الجولة الأولى لمنافسات المجموعة السادسة ضمن نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

واختتم منتخبا الكاميرون والغابون منافسات الجولة الافتتاحية من البطولة القارية المقامة حاليًا بالمغرب، وذلك بعد أسابيع قليلة من خروجهما المخيّب من تصفيات الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026.



وعلى أرضية ملعب أكادير، لم ينتظر المنتخب الكاميروني طويلًا لافتتاح التسجيل، إذ نجح في بلوغ شباك الغابون بعد 6 دقائق فقط من انطلاق اللقاء، مستفيدًا من بداية قوية مكّنته من فرض أفضليته مبكرًا.
