الملعب التونسي يفسخ عقد البرازيلي اليسون سانتوس

أعلن الملعب التونسي عن فك ارتباطه باللاعب البرازيلي اليسون ادريانو سانتوس بالتراضي، وفق ما اورده الفريق على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" اليوم الثلاثاء.



وكان سانتوس الذي يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي قد عزز صفوف فريق باردو بداية الموسم الجاري، دون ان يتمكن من اثبات نفسه كلاعب أساسي طيلة مرحلة الذهاب، ليتم تسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية.





كما اعلن الملعب التونسي في وقت سابق فسخ عقد لاعبه التشادي محمد تيام بالتراضي.





يشار الى ان فريق "الاحمر والاخضر"، الذي يحتل المرتبة الثالثة في بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 30 نقطة، كان قد تعادل أمس وديا مع اتحاد بن قردان بنتيجة 2-2 في انتظار مواجهة ودية ثانية بعد غد الخميس تجمعه بالترجي الجرجيسي خلال تربصه المغلق الذي يجريه حاليا بمدينة سوسة.