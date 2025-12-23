Babnet   Latest update 23:26 Tunis

كأس إفريقيا للأمم ... فوز جمهورية الكونغو الديمقراطية على بنين (1 ـ 0)

Publié le Mardi 23 Decembre 2025
      
فاز منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية، اليوم الثلاثاء، على نظيره البنيني بنتيجة 1 ـ 0، لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم الجارية بالمغرب من 21 ديسمبر إلى 18 جانفي القادم.

وجاء الهدف الوحيد في المباراة، التي أقيمت على ملعب المدينة بالرباط، عن طريق اللاعب ثيو بونغوندا في الدقيقة 17.



وبهذا الفوز، رفع منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية رصيده إلى 3 نقاط متصدرًا ترتيب المجموعة الرابعة، فيما تجمّد رصيد منتخب بنين عند صفر نقطة.

وتُستكمل، في وقت لاحق من اليوم، مقابلات المجموعة الرابعة بمواجهة تجمع المنتخب السنغالي بنظيره البوتسواني.
