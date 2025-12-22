ترتيب الفيفا للمنتخبات: المنتخب التونسي يتراجع الى المركز 41 عالميا

تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم مركزا واحدا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ الصادر اليوم الاثنين ليصبح في المرتبة 41 عالميا بعد ان كان يحتل المرتبة 40 في التصنيف السابق بتاريخ 20 نوفمبر الفارط.



وحل منتخب "نسور قرطاج" في المركز السادس افريقيا خلف منتخبات المغرب المتصدر قاريا وصاحب المركز 11 عالميا والسنيغال (19 عالميا) والجزائر (34 عالميا) ومصر (35 عالميا) ونيجيريا (38 عالميا).



وكان المنتخب التونسي، الذي يستعد لخوض غمار كأس امم افريقيا المغرب 2025 بمواجهة المنتخب الاوغندي غدا الثلاثاء لحساب الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن الدور الأول، قد اكتفى بانتصار وحيد خلال كأس العرب فيفا قطر 2025 ضد المنتخب المستضيف بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر، مقابل هزيمة ضد سوريا 0-1 وتعادل مع فلسطين 2-2.وحافظ المنتخب الاسباني صدارة الترتيب العالمي متقدما على المنتخب الارجنتيني صاحب المركز الثاني في حين حل المنتخب الفرنسي ثالثا.وآلت المرتبة الرابعة للمنتخب الانقليزي متقدما على منتخبي البرازيل والبرتغال صاحبي المركزين الخامس والسادس.وحل المنتخب الهولندي في المرتبة السابعة امام منتخب بلجيكيا الثامن ومنتخب ألمانيا التاسع بينما جاء منتخب كرواتيا في المركز العاشر.يشار الى ان التحديث القادم للترتيب العالمي للمنتخبات سيكون بتاريخ 19 جانفي 2026.