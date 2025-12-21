انطلاق فعالبات الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الطفل بحمام الانف

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الطفل بالمركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف تحت شعار "الادماج عبر الثقافة والفنون"وأكد مدير المهرجان أيمن الغالي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن هذا المهرجان، الذي افتتحت فعالياته بعرض فرجوي للدمى العملاقة وفقرات تنشيطية وموسيقية متنوعة، يمثل متنفسا ثقافيا للأطفال لمتابعة انتاجات مسرحية متنوعة ودعم مسرح الطفل وإشعاعه ثقافيا وترسيخ مكانة المسرح لدى الناشئة لما له من دور فعال و ناجع في بناء شخصية الطفل وإدماجه في الحياة الثقافية والتربوية ومنها في الحياة الاجتماعية.

وقال "إن هذه الدورة التي تنتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، والتي تتواصل إلى غاية 27 ديسمبر الجاري، تتضمن في برنامج افتتاحيتها أيضا عرضا فرجويا لفنون سيرك باباروني و تنظيم معرض ذاكرة العرائس للمركز الوطني لفن العرائس وتقديم عرض مأجورات قصر هلال.وأضاف أيمن الغالي أن رواد المهرجان سيكونون على موعد يوم غد الاثنين 22 ديسمبر الجاري مع عرض مسرحي بعنوان "الرحلة" لشركة "قفصة ار" للإنتاج المسرحي ويوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري سيتابعون مسرحية العودة من المدرسة لشركة "كواص للإنتاج" ببئر علي بن خليفة.وأشار المدير والمشرف على المهرجان إلى أن الجمهور سيتابع يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري عرضين مسرحين بعنوان «كوة" لدار الثقافة بالمروج وعرض موندرام "ريما " لدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية يليه عرض تنشيطي فرجوي لمجموعة عمي فرهودوأبرز أن برنامج الدورة التاسعة للمهرجان تتضمن في برنامجها ليوم الخميس 25 ديسمبر عرضا مسرحيا بعنوان حكايات رسام" لشركة خديجة للإنتاج الفني بتونس، أما يوم الجمعة فسيتم تقديم محاضرة حول كتاب "المسرح المدرسي وماجاوره" للأستاذ والمسرحي يوسف مارس فضلا عن تقديم عرض مسرحي بعنوان «النمل والسلام" لشركة ماسك للإنتاج بتونسوأفاد مدير المهرجان أن سهرة اختتام الدورة التاسعة لمهرجان المسرح الطفل بحمام الانف ستكون يوم السبت 27 ديسمبر 2025 مع العرض الموسيقي "الطفولة تغني".