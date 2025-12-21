Babnet   Latest update 18:08 Tunis

انطلاق فعالبات الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الطفل بحمام الانف

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6947f4d67fe6f3.07028791_lipkjeqohgnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Decembre 2025 - 14:21 قراءة: 1 د, 25 ث
      
انطلقت اليوم الأحد،  فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان مسرح الطفل بالمركب الثقافي علي بن عياد بحمام الانف  تحت شعار "الادماج عبر الثقافة والفنون"  
 وأكد مدير المهرجان  أيمن  الغالي في تصريح لوكالة  تونس افريقيا للأنباء أن هذا المهرجان، الذي افتتحت فعالياته  بعرض فرجوي للدمى العملاقة  وفقرات تنشيطية  وموسيقية متنوعة، يمثل متنفسا ثقافيا للأطفال لمتابعة انتاجات مسرحية متنوعة ودعم مسرح الطفل وإشعاعه ثقافيا وترسيخ مكانة المسرح لدى الناشئة لما له من دور فعال و ناجع في بناء شخصية الطفل وإدماجه في الحياة الثقافية والتربوية ومنها في الحياة الاجتماعية.


 وقال "إن هذه الدورة التي تنتظم تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببن عروس، والتي تتواصل إلى غاية 27 ديسمبر الجاري، تتضمن في برنامج افتتاحيتها  أيضا عرضا فرجويا لفنون سيرك باباروني و تنظيم معرض ذاكرة العرائس للمركز الوطني لفن العرائس وتقديم عرض مأجورات قصر هلال.   

 وأضاف أيمن الغالي أن رواد المهرجان سيكونون على موعد يوم غد الاثنين 22 ديسمبر الجاري  مع عرض  مسرحي بعنوان "الرحلة" لشركة  "قفصة ار" للإنتاج المسرحي  ويوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري   سيتابعون مسرحية  العودة من المدرسة  لشركة "كواص للإنتاج" ببئر علي بن خليفة.
 وأشار المدير والمشرف على المهرجان إلى أن الجمهور سيتابع يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري عرضين  مسرحين  بعنوان «كوة" لدار الثقافة بالمروج  وعرض موندرام "ريما " لدار الثقافة ابن رشد بالمحمدية يليه عرض تنشيطي فرجوي لمجموعة عمي فرهود
 وأبرز أن برنامج الدورة التاسعة للمهرجان تتضمن في برنامجها ليوم الخميس 25 ديسمبر عرضا مسرحيا بعنوان حكايات رسام" لشركة خديجة للإنتاج الفني بتونس، أما يوم الجمعة فسيتم تقديم محاضرة  حول كتاب "المسرح المدرسي وماجاوره" للأستاذ والمسرحي يوسف مارس فضلا عن تقديم عرض مسرحي بعنوان «النمل والسلام" لشركة ماسك للإنتاج بتونس
 وأفاد مدير المهرجان أن سهرة اختتام الدورة التاسعة لمهرجان المسرح الطفل بحمام الانف  ستكون يوم السبت 27 ديسمبر 2025  مع العرض الموسيقي "الطفولة تغني".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 320621

babnet
Can 2025
 CAN 2025  15:00 Mali CAN 2025 - Zambie CAN 2025
 CAN 2025  18:00 Afrique du Sud CAN 2025 - Angola CAN 2025
 CAN 2025  21:00 Egypte CAN 2025 - Zimbabwe CAN 2025

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
Tous les articles loi de finance 2026
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 ديسمبر 2025 | 2 رجب 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:42
17:09
14:49
12:25
07:29
05:56
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
14°-10
15°-7
17°-9
18°-11
  • Avoirs en devises 25272,3
  • (22/12)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,40148 DT     1 $ = 2,91471 DT
  • Solde Compte du Trésor     (19/12)     1542,5 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (19/12)   26230 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :