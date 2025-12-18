وزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليابان الجديد بتونس

التقى محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، "جون سايتو"، الذي قدّم له نسخة من أوراق اعتماده سفيرا جديدا لليابان بتونس.



وحسب بلاغ صحفي تمّ خلال اللقاء التأكيد على الحرص المشترك للعمل سويا على إنجاح الاستحقاقات الثنائية في السنة المقبلة، لا سيما تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي-الياباني والدورة 12 للجنة المشتركة التونسية-اليابانية على المستوى الوزاري.



و شكّل اللقاء مناسبة أكّد فيها الوزير على متانة علاقات الصداقة والتعاون المثمرة بين تونس واليابان، منوّها بما تحقّق من نتائج في الإطار الثنائي أو من خلال آلية ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد"، التي احتضنت تونس دورتها الثامنة سنة 2022، ومشاركتها، في اليابان، بوفد رفيع المستوى في دورتها التاسعة، في أوت 2025.كما أعرب عن تقديره للجهود التي تبذلها اليابان من أجل دعم مسار التنمية وتوسيع مشاريعها الاستثمارية بتونس، لتعزيز الشراكة بين البلدين في شتّى المجالات الاقتصادية والبيئية والتكنولوجية اللذان يحتفلان، السنة القادمة، بمرور سبعين سنة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.من جانبه، عبّر السفير الياباني الجديد عن اعتزازه بتعيينه سفيرا لبلاده بتونس، مؤكدا عزمه على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين.