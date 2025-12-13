Babnet   Latest update 20:12 Tunis

الألعاب الإفريقية للشباب: تونس ترفع رصيدها إلى 31 ميدالية منها 8 ذهبية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c6a5407a822.11534463_lqkonmifjegph.jpg width=100 align=left border=0>
عائشة بن ميلاد
Publié le Samedi 13 Decembre 2025
      
رفعت تونس رصيدها من الميداليات إلى 31 ميدالية، منها 8 ذهبية و8 فضية و15 برونزية، مع ختام منافسات اليوم السبت ضمن الألعاب الإفريقية للشباب المقامة بالعاصمة الأنغولية لواندا، والتي تتواصل إلى غاية 20 ديسمبر الجاري.

وفي ما يلي حصيلة الميداليات التونسية إلى حدّ الآن:



الميداليات الذهبية (8)

* عائشة بن ميلاد (السباحة)
* قطر الندى جواد (ألعاب القوى – رمي القرص)
* فاكر بوثوري (الكاراتي كوميتي)
* آدم الحبيب ومحمد النفاتي (كاياك – 500 م زوجي فتيان)
* يوسف العيدلي (تنس الطاولة)
* يوسف دومة (السباحة)
* مي حنيحينة وأنس بحرون (كاياك – 500 م زوجي فتيات)
* محمد عزيز شنيتر (ألعاب القوى – 400 م حواجز)

الميداليات الفضية (8)

* فرح النفاتي وأنس بحرون (500 م كانوي – زوجي فتيات)
* آلاء السعيدي (تنس الطاولة)
* تقوى السعيدي (الكاراتي كوميتي)
* محمد ياسين المزوغي (السباحة)
* منتظر نجلاوي (ألعاب القوى – 5000 م مشي)
* سهيل مخلوف (ألعاب القوى – إطاحة المطرقة)
* يوسف دومة (السباحة – 200 م حرة)
* إيلاف عمري (السباحة – 100 م على الصدر)

الميداليات البرونزية (15)

* أنس بحرون (كاياك – 500 م فردي فتيات)
* أروى بومنيجل (الكاراتي – كاتا)
* محمد النفاتي (كاياك – 1000 م فردي فتيان)
* لؤي السعداني (الكاراتي كوميتي)
* أمين الذوادي (الكاراتي – كاتا)
* ملاك البوبكري (الكاراتي كوميتي)
* سيف الدين شويخ (ألعاب القوى – رمي القرص)
* أمين العباسي (ألعاب القوى – الوثب العالي)
* رنيم بشراوي (ألعاب القوى – 100 م حواجز)
* حلا زروق (السباحة)
* فريق التناوب 4×100 م (سباحة متنوعة – مختلط)
* ريم السليمي (ألعاب القوى – 5000 م مشي)
* نور خالل اللطيف (ألعاب القوى – إطاحة المطرقة)
* فرح النفاتي (الكانوي – 200 م فردي فتيات)
* سهيل مخلوف (ألعاب القوى – دفع الجلة)


Babnet

