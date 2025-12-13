Babnet   Latest update 18:40 Tunis

مجلس نواب الشعب ينظم الاثنين 15 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6405f8da04ba05.20676332_oljhpmnekiqfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 18:10 قراءة: 1 د, 11 ث
      
ينظم مجلس نواب الشعب، الاثنين 15 ديسمبر 2025، يوما دراسيا حول مقترح القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنيّة، بقاعة راضية الحداد.

ويندرج مقترح هذا القانون(عدد 055/2023)، وفق ما ورد في وثيقة شرح أسبابه "في اطار تدعيم المنظومة التشريعية المنظمة للنشاط الفنّي قصد الاعتراف بالرسالة النبيلة للفنان وباهمية الدور المناط بعهدته في تنمية الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسمو بالموقع الحضاري لبلاده". كما يتنزل في اطار "ضرورة تمكينه من أطر قانونية ملائمة تمكن من تنظيم المهن الفنية بشكل ينسجم وخصوصية الممارسة الثقافية ويواكب التطورات التي تشهدها المجالات الفنية ويسمج بتدعيم حقوق العاملين فيها".



ويهدف مقترح هذا القانون الى "ضبط الوضعية القانونية للفنان بما يكفل له المكانة التي يستحقها في المجتمع ويضمن له حقوقه ويحدّد واجباته وذلك اعتبارا للأدوار الهامة التي يضطلع بها في تطوير الحياة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية".

كما يرنو الى "تنظيم المهن الفنية بما يمكن منتسبيها من وضع قانوني يؤطر مجالات اشتغالهم ويضمن العناية اللازمة باوضاعهم المادية والمهنية والاجتماعية، ويدعم الحق في الابداع ويسهم في النهوض بالانتاج الادبي والفني". وفق المصدر ذاته.

ويسجل هذا اليوم الدراسي فضلا عن الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، وكلمة رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، باديس بلحاج علي، مداخلات لعضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للتجارة والصناعة والصناعات التقليدية، والنقابة الأساسية لمهن الفنون الدرامية، نورهان بوزيان، والنقابة الوطنية المستقلة لمحترفي الفنون الدرامية، جمال العروي، ورئيس النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجاورة، ماهر الهمامي، ورئيس اتحاد الفنانين التشكيليين، وسام غرس الله، ورئيسة تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي، وداد العلمي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 320197


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 ديسمبر 2025 | 22 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:38
17:06
14:46
12:21
07:23
05:50
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet20°
17° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
20°-11
20°-13
19°-15
19°-14
20°-12
  • Avoirs en devises
    24780,2

  • (12/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41794 DT        1$ =2,92470 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/12)   2202,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :