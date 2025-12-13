Babnet   Latest update 11:35 Tunis

قابس : الشروع في سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693d3c41489926.21232076_kpghenqfmjloi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 13 Decembre 2025 - 11:12
      
أعلن المدير العام للمعهد الوطني للتراث طارق البكوش أنه سيتم الشروع سنة 2026 في ترميم وصيانة معلم الكنيسة بباب بحر بقابس بعد أن تم اقتناؤه من قبل المعهد .
جاء ذلك لدى اجتماعه أمس بمقر الولاية والي قابس بحضور عدد من الإطارات والمسؤولين بالجهة.
وكان هذا المعلم يحتضن المكتبة الجهوية بقابس ليتعرض بعد ذلك ولسنوات طويلة للإهمال بعد أن تم غلقه في سنة 2007 بسبب تقادمه.

وفي تصريح لمراسل "وات" بالجهة أفاد المتفقد الجهوي للتراث بالساحل الجنوبي ياسين لكحل أن تأسيس كنيسة قابس يعود إلى حوالي سنة 1870 وقد أطلق عليها اسم " كنيسة القديسة مريم"، مشيرا إلى وجود عقود زواج أبرمت في تلك الكنيسة من نهاية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين مبينا أن هذا المعلم، أصبح محميا منذ جانفي 2024 مع منطقة ارتفاق تبلغ 400 متر.

وتزخر ولاية قابس بالعديد من المواقع والمعالم الأثرية ومن بينها المدرسة المرادية وخط مارث العسكري وخط ليماس الروماني ومواقع واد العكاريت والزارات وشط الرخامة.
من جهة أخرى تم التطرق في اللقاء الذي جمع والي قابس بالمدير العام للمعهد الوطني للتراث إلى المواقع التي يمكن أن يتدخل فيها هذا المعهد ومن بينها الأسواق التقليدية على غرار سوق الحناء والقرى والقصور الجبلية التي باتت تحتاج إلى تدخلات متأكدة لصيانتها والمحافظة عليها.


Babnet

