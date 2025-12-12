Babnet   Latest update 21:02 Tunis

الوزير الأوّل الجزائري يختتم زيارته الرسمية إلى تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c7328ee6555.63792680_hplnjkgomqfei.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 19:14
      
ودّعت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، مساء اليوم الجمعة، بالجناح الرئاسي بمطار تونس قرطاج الدولي، الوزير الأوّل الجزائري سيفي غريب، في ختام زيارته الرسمية إلى تونس التي تواصلت على مدى يومين، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.

وتُوّجت هذه الدورة، اليوم الجمعة، بالتوقيع على 25 اتفاقية وبرنامج تعاون ومذكرة تفاهم وتوأمة، إلى جانب محضر الدورة، شملت بالخصوص مجالات الدبلوماسية والاقتصاد والتشغيل والتكوين والشباب والصحة والثقافة والإعلام.



وكانت رئيسة الحكومة قد افتتحت، أمس الخميس، رفقة الوزير الأوّل الجزائري، أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري، الذي انعقد تحت عنوان «الصناعة والطاقة والسياحة»، بحضور عدد من الوزراء من البلدين، إلى جانب رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول ونظيره الجزائري كمال مولى.

كما شهد المنتدى، أمس الخميس، توقيع سبع اتفاقيات شراكة بين شركات تونسية ونظيراتها الجزائرية، في إطار الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.


