وزير الدفاع الوطني يؤدّي زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للصحّة العسكرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693c39da91f635.75701886_fjhmeopngqlki.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Decembre 2025 - 16:49 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أدى وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، أمس الخميس، زيارة تفقّد إلى الإدارة العامة للصحّة العسكرية بباب سعدون (بالعاصمة)، اطّلع خلالها على ظروف العمل وعلى المهام التي تضطلع بها مختلف المصالح والهياكل التابعة لها، فضلا عن البرامج المستقبلية التي سيتم تنفيذها من أجل تطوير أداء منظومة الصحة العسكرية.

واطّلع الوزير بالمناسبة، على مشاريع هذه الادارة العامة في مجال تعصير البنية الأساسية وتوفير المعدّات والتجهيزات الطبية الضرورية والموارد البشرية المتخصصّة، داعيا المشرفين على هذا الهيكل، إلى إعداد تصوّر لاستراتيجيّة تطوير منظومة الصحة العسكرية، ومخطط تنفيذي يتم تطبيقه على المدى القريب والمتوسط والبعيد.



وأعرب، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الدفاع، عن شكره لأفراد الصحّة العسكريّة عموما، لما يبذلونه من مجهودات استثنائيّة قصد تأمين التغطية الصحيّة لأفراد القوّات المسلّحة، وتقديم خدمات صحيّة ذات جودة رغم الصعوبات التي تعترضهم أثناء أداء مهامهم.

كما حث الوزير أفراد الصحة العسكرية، على مزيد البذل والتحلي بالروح الوطنية، والعمل على العناية والإحاطة بالعسكريّين المباشرين والمتقاعدين وبعائلاتهم وذوي الأحقيّة في العلاج، من خلال التسريع في تجديد بطاقات العلاج وضمان الرعاية الصحيّة وتوفير الأدوية الضرورية وتطوير التطبيقات الإعلامية، لتسهيل الخدمات الطبية المسداة لفائدة المنتفعين وتحسين جودتها.


