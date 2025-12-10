بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

في ما يلي البرنامج المنقّح لمباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، المقرّر إقامتها يوم السبت 13 ديسمبر الجاري:



القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس (14:30)









* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي



قاعة الشيحية (16:00)



* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين



قاعة حمام سوسة (16:00)



* النجم الساحلي – مكارم المهدية



قاعة بني خيار (16:00)



* بعث بني خيار – جمعية الحمامات



قاعة باردو (16:00)



* الملعب التونسي – نسر طبلبة



قاعة قصور الساف (16:00)



* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال