بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة
في ما يلي البرنامج المنقّح لمباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، المقرّر إقامتها يوم السبت 13 ديسمبر الجاري:
القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس (14:30)
* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي
قاعة الشيحية (16:00)
* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين
قاعة حمام سوسة (16:00)
* النجم الساحلي – مكارم المهدية
قاعة بني خيار (16:00)
* بعث بني خيار – جمعية الحمامات
قاعة باردو (16:00)
* الملعب التونسي – نسر طبلبة
قاعة قصور الساف (16:00)
* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال
