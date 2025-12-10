Babnet   Latest update 18:19 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج مباريات الجولة الثامنة عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 10 Decembre 2025
      
في ما يلي البرنامج المنقّح لمباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، المقرّر إقامتها يوم السبت 13 ديسمبر الجاري:

القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس (14:30)



* الترجي الرياضي – النادي الإفريقي

قاعة الشيحية (16:00)

* نادي ساقية الزيت – سبورتينغ المكنين

قاعة حمام سوسة (16:00)

* النجم الساحلي – مكارم المهدية

قاعة بني خيار (16:00)

* بعث بني خيار – جمعية الحمامات

قاعة باردو (16:00)

* الملعب التونسي – نسر طبلبة

قاعة قصور الساف (16:00)

* نادي كرة اليد بقصور الساف – نادي كرة اليد بجمال


الأربعاء 10 ديسمبر 2025 | 19 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:19
07:21
05:48
الرطــوبة:
% 100
