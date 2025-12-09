آفاق التعاون بين تونس ومركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة ، محور لقاء وزير الإقتصاد بالمدير التنفيذي للمركز

اجتمع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 بيوسف أحمد الكردفاني المدير التنفيذي لمركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة(AIMEC) مرفوقا بعدد من مساعديه.



و كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق الى التقدم في إستكمال مسار احتضان تونس لهذا المركز وبرامج عمله للفترة القادمة.



وثمن سمير عبد الحفيظ في هذا السياق قرار الإتحاد الأفريقي خلال القمة العادية 33 المنعقدة بأديس ابابا في شهر فيفري 2020 القاضي باختيار تونس لإحتضان مقر المركز ، مبرزا اهمية تواجده في بلادنا ما يعزز فرص التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من الدعم الفني خاصة في ما يتعلق بتطوير البحث والتجديد والتكوين المهني والتمكين الإقتصادي للشباب والمرأة ودعم القطاع الخاص وغيرها من المجالات.من جانبه اعرب يوسف أحمد الكردفاني عن ارتياحه للتقدم في استكمال الاستعدادات لتركيز المقر الرسمي للمركز، مشيرا الى اهمية التواجد في تونس بإعتبار ما سيتيحه من فرص للتنسيق الجيد في ضبط برامج العمل واطر التعاون المستقبلية سواء لفائدة تونس او للدول الإفريقية بما يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة في الاندماج الإقتصادي بين دول الإتحاد وبما يخدم التنمية الشاملة والمستدامة في القارة.