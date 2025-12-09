بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة الثامنة عشرة (المرحلة الأولى)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

يتواصل سباق المنافسة في بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، حيث تُقام مباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى يوم السبت 13 ديسمبر 2025 وفق البرنامج التالي:



البرنامج





* القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس – 14:30



الترجي الرياضي × النادي الإفريقي



* قاعة الشيحية – 16:00

نادي ساقية الزيت × سبورتينغ المكنين



* قاعة حمام سوسة – 17:00

النجم الساحلي × مكارم المهدية



* قاعة بني خيار – 16:00

بعث بني خيار × جمعية الحمامات



* قاعة باردو – 16:00

الملعب التونسي × نسر طبلبة



* قاعة قصور الساف – 16:00

نادي كرة اليد بقصور الساف × نادي كرة اليد بجمال