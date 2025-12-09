Babnet   Latest update 17:14 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة الثامنة عشرة (المرحلة الأولى)

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 09 Decembre 2025
      
يتواصل سباق المنافسة في بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، حيث تُقام مباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى يوم السبت 13 ديسمبر 2025 وفق البرنامج التالي:

البرنامج


* القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس – 14:30

الترجي الرياضي × النادي الإفريقي

* قاعة الشيحية – 16:00
نادي ساقية الزيت × سبورتينغ المكنين

* قاعة حمام سوسة – 17:00
النجم الساحلي × مكارم المهدية

* قاعة بني خيار – 16:00
بعث بني خيار × جمعية الحمامات

* قاعة باردو – 16:00
الملعب التونسي × نسر طبلبة

* قاعة قصور الساف – 16:00
نادي كرة اليد بقصور الساف × نادي كرة اليد بجمال


