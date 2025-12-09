بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – الجولة الثامنة عشرة (المرحلة الأولى)
يتواصل سباق المنافسة في بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد، حيث تُقام مباريات الجولة الثامنة عشرة من المرحلة الأولى يوم السبت 13 ديسمبر 2025 وفق البرنامج التالي:
البرنامج
* القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس – 14:30
الترجي الرياضي × النادي الإفريقي
* قاعة الشيحية – 16:00
نادي ساقية الزيت × سبورتينغ المكنين
* قاعة حمام سوسة – 17:00
النجم الساحلي × مكارم المهدية
* قاعة بني خيار – 16:00
بعث بني خيار × جمعية الحمامات
* قاعة باردو – 16:00
الملعب التونسي × نسر طبلبة
* قاعة قصور الساف – 16:00
نادي كرة اليد بقصور الساف × نادي كرة اليد بجمال
