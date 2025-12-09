كأس العالم 2026 : الاتحاد الدولي يمنح اللاعبين المشاركين راحة 3 دقائق في كل شوط

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن اعتماد فترات راحة لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط خلال مباريات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، في إطار خطة شاملة لتعزيز رفاهية اللاعبين على مدار البطولة.



وأكد الاتحاد أن قرار منح فترات راحة ثابتة سيطبق في جميع المباريات دون استثناء، بغض النظر عن حالة الطقس أو درجات الحرارة، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المنتخبات المشاركة.



وسيوقف الحكم اللعب بعد الدقيقة ال22 من كل شوط، للسماح للاعبين بشرب المياه وفق ما أكده مدير قسم "الفيفا" المعني بالبطولة بالولايات المتحدة الامريكية، مانولو زوبيريا، خلال اجتماع هيئات البث العالمية بالعاصمة الأمريكية واشنطن.واضاف زوبيريا "في كل مباراة، سواء أقيمت داخل ملعب مغلق أو في طقس معتدل أو مرتفع الحرارة، ستكون هناك استراحة ثابتة لمدة ثلاث دقائق، وإذا حدث توقف بسبب إصابة في التوقيت ذاته فسيتم التنسيق مباشرة مع الحكم بشأنه".ويأتي هذا الإجراء استمرارا لتجارب سابقة اعتمدها الاتحاد الدولي في بطولات مختلفة، أبرزها مونديال الأندية 2025, كما ينسجم مع خطة تنظيمية واسعة تهدف إلى توفير أفضل الظروف البدنية واللوجستية للمنتخبات.وشملت تحضيرات "الفيفا" اعتماد جدول مباريات يضمن تقليل التنقلات وإطالة فترات الراحة بين اللقاءات، بالإضافة إلى دراسة تفصيلية للملاعب ومعدلات الحرارة وأنظمة التبريد ووسائل النقل والأمن.وتشهد البطولة مراسم افتتاح مزدوجة، حيث ستقام الاحتفالية الرئيسية يوم 11 جوان 2026 في مدينة مكسيكو قبل مواجهة البلد المضيف لجنوب افريقيا، تليها احتفالات أخرى في تورنتو ولوس أنجلوس يوم 12 جوان مع انطلاق المباريات المقامة في كندا والولايات المتحدة.وسيشهد نهائي البطولة يوم 19 جويلية 2026 في نيويورك - نيوجيرزي عرضا موسيقيا بين الشوطين لأول مرة في تاريخ كأس العالم.