كاتب الدولة لدى وزير الخارجية يتسلم أوراق تعيين مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/693739ffeb6730.39342734_qijhpgklnemof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 08 Decembre 2025 - 22:19
      
التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، اليوم الاثنين، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو لدى الدول المغاربية أشرف أحميميد، الذي سلّمه أوراق تعيينه.

وأبرز كاتب الدولة بالمناسبة حرص تونس الدائم على دعم التعاون متعدّد الأطراف باعتباره خير أداة لتحقيق الأمن والازدهار المنشود، وأشاد بمستوى علاقات التعاون القائمة بين تونس واليونسكو، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



وأكد عمل مختلف الأجهزة الحكومية، بما فيها وزارة الشؤون الخارجية، على مزيد تعزيزها، بما يُساهم في دعم تحقيق مخطّط التنمية 2026-2030، لا سيما من أجل الارتقاء بالمنظومة التربويّة والاستفادة المثلى من التكنولوجيات الحديثة والمحافظة على التراث الثقافي والطبيعي واللامادي والوثائقي وتثمينه، قصد تمكين الناشئة وتأهيلها لرفع التحديات المستقبليّة.

كما أكّد على استعداد الوزارة لتوفير الدعم الضروري للممثل الإقليمي لأداء مهمّته في أحسن الظروف.

ومن ناحيته، أكّد المدير الإقليمي رصيد الثقة الذي تمتلكه تونس في مختلف هياكل اليونسكو منذ انضمامها إلى المنظمة سنة 1956، ومشاركتها الفاعلة في بلورة القرارات وتوحيد المواقف.

وشدّد على التزامه بالعمل على تعزيز نسق التعاون بين بلادنا والمكتب الإقليمي لليونسكو، وكذلك على مستوى الحوار الإقليمي حول مختلف المسائل التي تهمّ المنطقة.


