الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والمعالم التاريخية مجانا يوم الأحد 7 ديسمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6412c6081f4481.20745661_lqgihepofmjnk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 06 Decembre 2025 - 12:38
      
أعلنت وكالة إحياء التّراث والتّنمية الثّقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثريّة والمعالم التاريخيّة والمتاحف المفتوحة الراجعة إليها بالنظر سيكون مجانا غدا الأحد 7 ديسمبر 2025.
ويتمتّع بهذا الإجراء المواطنون التّونسيون وكذلك الأجانب الحاصلون على بطاقة إقامة قانونيّة بتونس.


وللتذكير فإنّ وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، الراجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الثقافية، تمنح فرصة الدخول المجاني لهذه المواقع أوّل كلّ أحد من كل شهر، ويوم 18 أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم ويوم 18 ماي الموافق لليوم العالمي للمتاحف، فضلا عن إتاحة الدخول مجانا كذلك أيام العطل الرسميّة.



