ضبط كميات من المخدرات و ايقاف عدد من المتورطين في تهريبها (الداخلية)

عدّدت وزارة الداخلية مساء الجمعة في بلاغ مجهُودات الوحدات الأمنيّة مؤخرا في التصدّي لترويج المُخدّرات.

وجاء في البلاغ أن الوحدات الأمنيّة من أمن وحرس وطنيّين تمكنت من تحقيق جملة من النتائج في إطار الجهود للتصدّي لظاهرة مسك واستهلاك وترويج المُخدّرات بجميع أنواعها وتعقب الأشخاص الناشطين في المجال.





وحسب البلاغ أطاحت الوحدات التابعة للإدارة الفرعيّة لمُكافحة المُخدّرات بإدارة الشرطة العدليّة بوفاق إجرامي دُولي مُختصّ في تهريب وترويج الموادّ المُخدّرة وألقت القبض على خمسة من عناصره كما تم حجز 38 كلغ من مُخدّر "الكوكايين" و475 صفيحة من مُخدّر "القنب الهندي" و25 ألف قرصا مُخدّرا نوع "إكستازي" ومبلغ ماليّا قدرهُ 115 ألف دينار.من جهتها ألقت الوحدات التابعة للإدارة العامّة لشرطة الحدُود والأجانب القبض بمطار تونس قرطاج على ثلاثة أشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيا جنوب الصّحراء كانوا قادمين من إحدى الدّول الإفريقيّة وحجزت لديهم حوالي 4 كلغ من مُخدّر "الكوكايين".وفي ذات السّياق فككت الفرقة المركزيّة لمُكافحة المُخدّرات للحرس الوطني شبكة دُوليّة تنشط في مجال ترويج المُخدّرات والقت القبض على اثنين من عناصرها وحجزت 420 كلغ من مخدّر "القنب الهندي".واعلنت امس الادارة العامة للحرس الوطني أنّ تلك الشبكة الإجرامية تديرها مجموعة من الافراد المتحصّنين بإحدى الدول الأوروبية.