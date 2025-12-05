قرعة كأس العالم 2026 تنطلق على أنغام نشيد نسخة 1990

انطلقت مراسم حفل سحب قرعة كاس العالم 2026 بعرض تمهيدي من المقرر أن يستمر ساعة من الزمن، و افتتحه مغني الأوبرا الشهير الإيطالي أندريا بوتشيلي بأداء النشيد الرسمي لكأس العالم إيطاليا 1990.



وقدم جياني إنفانتينو رئيس الفيفا جائزة السلام الجديدة للرئيس دونالد ترامب، والمقدمة من الاتحاد الدولي للعبة، ومن المنتظر أن تقدم فرقة فيلدج بيبول عرضا أيضا، قبل المرور الى عملية توزيع المجموعات للبطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا.



الفيفا قامو باعطاء الرئيس ترامب جائزة "فيفا للسلام" وهي اول نسخه من نوعها في هذه الجائزة pic.twitter.com/SkCA8aUeHO — MOATH | معاذ (@M0ATH) December 5, 2025

ويضمن نظام التصنيف الجديد أن المنتخبات الأربعة الأولى في العالم حاليا وهم: إسبانيا والأرجنتين حاملة اللقب وفرنسا وصيفتها في 2022 وإنقلترا، لن تتواجه حتى الدور نصف النهائي إذا تصدرت مجموعاتها.وسيتم تقسيم الفرق 48، بما في ذلك ستة فرق ستتأهل عبر الملحق، إلى 12 مجموعة من أربعة فرق، لتنتج جدولا ضخما من 104 مباريات في 16 مدينة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.وستكون الدول الثلاث المستضيفة في التصنيف الأول إلى جانب المنتخبات الأربعة المذكورة، إضافة إلى البرتغال والبرازيل وهولندا وبلجيكا وألمانيا.أما التصنيف الرابع فيضم من سيشارك لأول مرة، مثل الرأس الأخضر وأوزبكستان والأردن وكوراساو، التي يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة فقط، لتصبح أصغر دولة تشارك في كأس العالم على الإطلاق.وبعد تحديد المجموعات، ستعمل الفيفا على تحسين توزيع الملاعب ومواعيد انطلاق المباريات بما يتناسب مع الأسواق التلفزيونية العالمية.وفي كثير من الحالات، سيؤدي ذلك إلى إقامة مباريات بعد الظهر في درجات حرارة مرتفعة، مع تكرار الحديث عن أولوية صحة اللاعبين كما حدث في نسخة 1994 عندما أقيم النهائي في باسادينا ظهرا في حرارة تجاوزت 38 درجة مئوية.وسيتم الإعلان عن الملاعب ومواعيد المباريات في حدث عالمي آخر يوم السبت، لكن حتى ذلك سيكون عرضة للتعديل في مارس القادم بعد اكتمال المقاعد الستة عبر الملحق.