Babnet   Latest update 19:06 Tunis

النفطي يشارك السبت بجنيف، في رئاسة مائدة مستديرة حول الهجرة في إفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66cb93ef389db7.75307443_goeqhiklpjnfm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 18:20 قراءة: 0 د, 46 ث
      
يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، يوم السبت 6 ديسمبر 2025، بجنيف، في رئاسة مائدة مستديرة وزارية تنظمها المنظمة الدولية للهجرة  تحت عنوان "الهجرة في إفريقيا في مفترق الطرق: من التعاون إلى إيجاد الحلول".
 
وتأتي مشاركة الوزيرفي هذه التظاهرة، بدعوة من المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة "ايمي بوب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الشؤون الخارجية.

 

ويهدف هذا اللقاء الإقليمي رفيع المستوى إلى مناقشة الأوضاع الحالية المُتعلقة بالهجرة ودراسة السُبل الرامية إلى إضفاء النجاعة والفاعلية للتعاون الإقليمي والدولي وتحديد أنماط عملية لإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية في هذا الخصوص.
 
وسيستعرض  الوزير خلال هذا الاجتماع  مرتكزات  مقاربة تونس  الشاملة في التعاطي مع موضوع الهجرة والتي تحرص على المواءمة بين البُعد الإنساني ومتطلبات الأمن والتنمية، وتقاسم الأعباء، و أهمية تظافر الجهود من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لإيجاد حلول إنسانية وعملية دائمة  لهذا الملف الحيوي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319779


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 05 ديسمبر 2025 | 14 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:17
07:17
05:45
الرطــوبة:
% 87
Babnet
Babnet16°
12° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-11
17°-12
20°-13
21°-14
19°-13
  • Avoirs en devises
    24607,7

  • (05/12)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,42185 DT        1$ =2,93230 DT
  • Solde Compte du Trésor   (05/12)   723,7 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :