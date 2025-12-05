وزارة الشؤون الإجتماعية تطلق المنصة الرقمية إسناد بطاقة الإعاقة

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، المنصة الرقمية لإسناد بطاقة الإعاقة، بهدف تحقيق إدماج كلي وتقليص الحواجز التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخصوصية في الحصول على بطاقة الإعاقة، في خطوة، وصفتها الوزارة بأنها "نقلة نوعية" في مجال الخدمات الإدارية والاجتماعية الموجهة لهذه الفئة.



وبيّن وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال موكب لإعلان إطلاق المنصة انتظم بمقر الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة، أن هذه المنصة توفر مزايا عملية حيث تريح ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على بطاقة إعاقة، من عناء التنقل والحضور المباشر، والاكتفاء بتحميل الوثائق المطلوبة عبر الوسائط الإلكترونية، كما تمكنهم من متابعة كل مراحل الإجراءات من خلال "فضاء المواطن"، والحصول على المعلومة بشأن إسناد البطاقة وتسليمها، عبر الهاتف أو عبر المنصّة.



و ستمكن المنظومة الجديدة من معرفة الشخص وتحديد هويته ودرجة إعاقته بدقة عالية، وهو ما سيسمح بحصر دقيق لدرجات الإعاقة والامتيازات التي ينتفع بها الأشخاص المعنيون في كامل البلاد.وأكد الوزير خلال الموكب الذي انتظم على هامش زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية أريانة، شملت مركز الوليد، أن هذه البطاقة الذكية تحتوي على رمز الاستجابة السريع " كير كود"، ما يضمن الحماية الكاملة للمعطيات الشخصية.وأوضح أنه عند الرغبة في التجديد، تكون الإجراءات أبسط بكثير إذ يمكن إرسال مطلب التجديد عن بعد مصحوبا بشهادة طبية ليتم التعاطي معه بصفة آلية.و لفت عصام الأحمر، إلى " أن التوجه الحالي للدولة يرتكز على الإدماج الكلي، الذي لا يمكن تحقيقه إلا برفع كل العوائق"، مشيرا إلى أن الإصلاحات تتجه نحو تقديم خدمات منفصلة عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي للشخص ذوي الاحتياجات الخصوصية.وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026، تضمن إحداث الصندوق الوطني للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، ما يتيح توسيع نطاق التدخلات اللازمة لصالحهم، وإلى أن العمل ضمن ميزانية السنة القادمة يشمل تقديم خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة على غرار "أطفال القمر".من جانبه، رحب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، بهذه المنصة التي توفر حسب قوله "أكثر استقلالية" و "تطوّرا كبيرا" في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تتيح لهم التواصل مع الإدارات وتوفر لهم إجراءات على الخط تضمن كرامتهم.كما أشارت رئيسة وحدة النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بولاية أريانة، سندة اللافي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي لوزارة الشؤون الاجتماعية"، مقدّرة أن هذه المنصة المتاحة عبر "فضاء المواطن"، "ستلقى صدى كبيرا" لدى المواطنين، لا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.ويذكر أو الوزير اطلع خلال زياته للجهة على سير نشاط عدد من المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة.