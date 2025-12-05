بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – برنامج الجولة 17 من المرحلة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تُجرى يوم السبت 6 ديسمبر مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد أكابر، وفق البرنامج التالي:



الساعة 16:00





قاعة بني خيار



• البعث الرياضي ببني خيار × النادي الرياضي بساقية الزيت



قاعة الحمامات

• الجمعية الرياضية بالحمامات × نادي سبورتينغ المكنين



قاعة طبلبة

• النسر الرياضي بطبلبة × مكارم المهدية



قاعة باردو

• الملعب التونسي × النجم الرياضي الساحلي



قاعة قصور الساف

• نادي كرة اليد بقصور الساف × الترجي الرياضي التونسي



قاعة جمال

• نادي كرة اليد بجمال × النادي الإفريقي



