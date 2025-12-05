بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – برنامج الجولة 17 من المرحلة الأولى
تُجرى يوم السبت 6 ديسمبر مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد أكابر، وفق البرنامج التالي:
الساعة 16:00
قاعة بني خيار
• البعث الرياضي ببني خيار × النادي الرياضي بساقية الزيت
قاعة الحمامات
• الجمعية الرياضية بالحمامات × نادي سبورتينغ المكنين
قاعة طبلبة
• النسر الرياضي بطبلبة × مكارم المهدية
قاعة باردو
• الملعب التونسي × النجم الرياضي الساحلي
قاعة قصور الساف
• نادي كرة اليد بقصور الساف × الترجي الرياضي التونسي
قاعة جمال
• نادي كرة اليد بجمال × النادي الإفريقي
