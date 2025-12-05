Babnet   Latest update 16:07 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد – برنامج الجولة 17 من المرحلة الأولى

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 05 Decembre 2025 - 15:46
      
تُجرى يوم السبت 6 ديسمبر مباريات الجولة السابعة عشرة من منافسات المرحلة الأولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد أكابر، وفق البرنامج التالي:

الساعة 16:00


قاعة بني خيار

• البعث الرياضي ببني خيار × النادي الرياضي بساقية الزيت

قاعة الحمامات
• الجمعية الرياضية بالحمامات × نادي سبورتينغ المكنين

قاعة طبلبة
• النسر الرياضي بطبلبة × مكارم المهدية

قاعة باردو
• الملعب التونسي × النجم الرياضي الساحلي

قاعة قصور الساف
• نادي كرة اليد بقصور الساف × الترجي الرياضي التونسي

قاعة جمال
• نادي كرة اليد بجمال × النادي الإفريقي



