مجلس وزاري يستعرض مشروع مخطّط التنمية 2026-2030

انعقد اليوم الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، خُصّص للنظر في مشروع مخطّط التنمية للفترة 2026-2030، وفق بلاغ إعلامي صادر عن مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة.



شدّدت رئيسة الحكومة على أنّ المخطّط الجديد لا يُعدّ مجرد وثيقة اقتصادية، بل “” تحدد ملامح المرحلة المقبلة، وتُرسّخ خيارات سياسية وتنموية متناسقة مع توجيهات رئيس الجمهورية.وأكدت الزنزري ضرورة أن يتضمّن المخططوآليات واضحة للقياس والمتابعة، مع اعتمادلمراقبة تقدّم المشاريع وتقييمها بصفة مستمرة.أوضح البلاغ أنّ إعداد المخطّط جاء بعدمع المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم، التي لعبت دورًا محوريًا في تحديد الأولويات، في إطارتُعتمد لأول مرّة في تونس.ويمثل هذا التمشّي دعامة لبناء مخطط تنمية يقوم علىبين سياسة الدولة والمشاريع المقترحة، ويهدف إلى إرساءقدّم وزير الاقتصاد والتخطيطعرضًا شاملاً حول تقدّم صياغة المخطّط، تناول فيه:إشكاليات اجتماعية واقتصادية وبيئية ومؤسساتية رُصدت على المستويات المحلية والجهوية والإقليمية.إجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي والجهوي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي، وتحسين الوضع البيئي والإطار المؤسساتي.عرض شامل لسياسات الدولة في مختلف القطاعات ضمن رؤية موحّدة.خاصة في المجالات الاجتماعية، التحوّل الرقمي، التفاوت التنموي، التحول الطاقي، والتمويل.* تحسين جودة خدمات الصحة والتعليم والنقل العمومي.* دعم برامج التشغيل ومرافقة الباعثين الشبان.* تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع تشغيلية الشباب.* تطوير البنية الأساسية بالمناطق الداخلية والأقل نموا.* خلق حركية تنموية ذات بعد إقليمي.* تحفيز الاستثمار العام والخاص.* تطوير الإنتاج الفلاحي واعتماد التكنولوجيات الحديثة.* إدماج القطاع غير المنظم.* دعم الشراكات وتوسيع الأسواق المصدّرة.* حسن استغلال الموارد المائية التقليدية.* تطوير منظومات الري المقتصد.* تعميم معالجة المياه المستعملة بجودة عالية.* دعم الزراعة الذكية والرقمنة المائية.* التخفيض من استهلاك الطاقة الأحفورية.* دعم الطاقات المتجددة والبديلة (الشمسية، الرياح، الغاز الحيوي).* إصلاح حوكمة قطاع الطاقة والاستفادة من مشروع الربط الطاقي* رقمنة الخدمات الإدارية بالكامل.* دعم التحول الرقمي للمؤسسات.* وضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي.* اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيات النظيفة.* دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.* إنشاء مناطق صناعية ذكية ومندمجة.* تعزيز القدرة التصديرية للصناعات الوطنية.* تحسين التوازنات المالية.* رفع الادخار الوطني.* تعبئة التمويل الأخضر والميسر.* دعم الاندماج المالي للفئات الهشة.