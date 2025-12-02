كأس العرب قطر 2025:المنتخب السعودي يفوز على نظيره العماني 2-1

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692f55265b2458.95968397_hqiolgfepnjkm.jpg width=100 align=left border=0>

فاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف مساء اليوم الثلاثاء في أولى مباريات الفريقين في المجموعة الثانية لكأس العرب قطر 2025 في المباراة التي أقيمت بملعب المدينة التعليمية.

وسجل هدفي المنتخب السعودي كل من فراس البريكان في الدقيقة (55) وصالح الشهري (77)، فيما أحرز غانم الرشيدي هدف المنتخب العماني (70).

وقدم المنتخبان مباراة عالية السرعة في شوطها الثاني برز من خلالها المنتخب السعودي في المحاولات الهجومية التي أجاد فيها لاعبه سالم الدوسري في صناعة هدفي منتخب بلاده فيما اعتمد المنتخب العماني على إغلاق وسط الملعب واللعب على الكرات المرتدة والتحولات الهجومية غير أنه اصطدم بتماسك دفاعي للمنتخب السعودي ولم تسفر محاولاته إلا عن هدف واحد فقط في حين أجاد المنتخب السعودي في تحقيق هدفه ثم الدفاع المتكتل أمام اندفاع المنتخب العماني.





وبفضل هذا الفوز يحصد المنتخب السعودي ثلاث نقاط فيما يبقى المنتخب العماني من دون رصيد.



