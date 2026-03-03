Babnet   Latest update 21:19 Tunis

حجز 320 شمروخ فلام وإيقاف 4 أشخاص ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a73c791fb5d9.13433822_mgonlipqfejkh.jpg>
Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 20:52
      
تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بـبن عروس، في إطار التصدي لظاهرة الشغب داخل الملاعب، من إحباط مخطط لاقتناء كميات هامة من الشماريخ من قبل مجموعة رياضية تابعة لإحدى فرق العاصمة.

وجاءت العملية إثر توفر معلومات مفادها تحضير المجموعة لاستعمال الشماريخ خلال إحدى المباريات.


وبناء على ذلك، تم تنفيذ سلسلة من المداهمات أسفرت عن حجز 320 شمروخ “فلام” وإلقاء القبض على 4 أشخاص.


وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
