حجز 320 شمروخ فلام وإيقاف 4 أشخاص ببن عروس

تمكنت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بـبن عروس، في إطار التصدي لظاهرة الشغب داخل الملاعب، من إحباط مخطط لاقتناء كميات هامة من الشماريخ من قبل مجموعة رياضية تابعة لإحدى فرق العاصمة.وجاءت العملية إثر توفر معلومات مفادها تحضير المجموعة لاستعمال الشماريخ خلال إحدى المباريات.وبناء على ذلك، تم تنفيذ سلسلة من المداهمات أسفرت عن حجزوإلقاء القبض علىوبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.