جندوبة: تتويج مجامع تنمية فلاحيّة نسائية ناشطة بالجهة بـ13 ميدالية في المسابقة الوطنية الخامسة للمنتجات المحلية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64e3b8db5d8283.50667896_kihpegqonljfm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 21:07
      
 توّج عدد من مجامع التنمية الفلاحية النسائية الناشطة بولاية جندوبة  بـ13 ميدالية (8 ذهبية و1 فضية و4 برونزية) في المسابقة الوطنية الخامسة للمنتجات المحلية التي نظّمتها، اليوم الثلاثاء، وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمدينة الثقافة بتونس العاصمة.
وشملت لائحة المجامع المتوجةمجمع خيرات شحدة بمعتمدية بلطة بوعوان، ومجمع الهناء بمعتمدية وادي مليز، ومجمع أديـسّا  بمعتمدية عين دراهم، ومجمعي نور ولنج بمعتمدية غار الدماء.
ومثل انتاج الكسكسي المصنوع من القمح، والبسيسة، والطماطم المجففة، أبرز المنتجات التي حصلت على ميداليات تراوحت بين ذهبية وفضية وبرونزية.

يذكر أن مناسبات سابقة توّج عدد من المجامع النسائية بذات الولاية من بينها مجمع الاسن خمير بميداليات مماثلة في معجون الرمان والخوخ وماء لعطرشية والكبّار ومعجون الهندي تغيرها.


