البرلمان يصادق على إعفاء ديون البنك التونسي للتضامن: جدل واسع ومعارضة من وزيرة المالية

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء، على فصل جديد يقضي بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون لدى البنك التونسي للتضامن بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير، مع إعادة جدولة أصل الدين، وذلك رغم معارضة وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي التي حذّرت من انعكاساته على موارد البنك وقدرته على منح القروض.



مضمون الفصل الجديد



تحفّظات وزيرة المالية



أجواء الجلسة ونتيجة التصويت



خطوة ذات آثار واسعة



ينص الفصل المصادق عليه بـعلى:* الإعفاء الكلي من* جدولة أصل الدين على فترة* اعتماد* دراسة الملفاتوفق سياسة استخلاص يضبطها* تقديم مطالب الانتفاع بالإجراء قبلويشمل الإعفاء الديون التيمن السنة الجارية.أكدت وزيرة المالية أن هذا الفصل:بصيغته الحالية* لا يتضمّن تفاصيل دقيقة حول الفئات المنتفعة* يمكن أن يفتح الباب أمام إعفاءات واسعة تشمل جميع المقترضين دون تمييز* سيؤدي إلى تخلي البنك، ابتداءً من، عن كل الديون "دون قيود أو شروط"* وسيضعف قدرة البنك على تمويل الفئات غير القادرة على النفاذ إلى مصادر تمويل أخرىوقالت الوزيرة إن البنك التونسي للتضامن يقوم أصلًا بإجراءات صلح وتسويات، تشمل التخلي عن فوائض التأخير وفق دراسة وضعية كل مقترض.تمت المصادقة على الفصل بـ:وقد تمبطلب من وزيرة المالية إثر تمرير هذا الفصل الذي اعتبرته مخالفًا للقدرة المالية للبنك ومهدّدًا لاستدامة نشاطه التمويني.يمثل هذا الإجراء من أوسع خطوات الإعفاء الجبائي والمالي في السنوات الأخيرة، ومن شأنه أن يفتح نقاشًا حول:* وضعية المؤسسات الممولة عبر البنك* قدرة البنك على الاستمرار في تمويل المشاريع الصغرى* تأثير الإعفاءات على التوازنات المالية ونجاعة سياسات الإدماج الاقتصادي