قانون المالية 2026 : البرلمان يصادق على إعفاء المواد الأولية لصناعة الألواح المركبة من الألمنيوم من الأداء الديواني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692e7df3453849.43691030_heklqfjnpomig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 14:29
      
صادق البرلمان، على اضافة فصل جديد الى قانون المالية لسنة 2026 يعنى بالإعفاء من الاداء الديواني للمواد الاولية الضرورية لصناعة الالواح المركبة من الألمنيوم والموردة من قبل المؤسسات الصناعية المختصة رغم رفض وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، لهذا المقترح باعتبار ان قانون المالية ليس مجاله.

موقف وزيرة المالية


وشددت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، خلال الجلسة العامة المخصصة لمواصلة مناقشة الفصول الاضافية في مشروع قانون المالية 2026، "ان ادراج هذا المقترح ضمن مشروع القانون ليس مجاله وسيترتب عنه عدم تطبيقه".


وأضافت انه يمكن التدخل على مستوى الامر 1090 لسنة 2024 المؤرخ في 17 ماي 2004 المتعلق بدعم القدرة التنافسية للصناعة وإدراج المطلوب في شأنه الاعفاء بالقائمة المصاحبة لهذا الامر.

شروط الانتفاع بالإعفاء

وحسب نص الفصل الجديد، يشترط الانتفاع بهذا الاعفاء بعد الحصول على برنامج عمل مؤشر عليه من الوزارة المكلفة بالصناعة يثبت توجه المؤسسة للاستثمار الفعلي في تصنيع الالواح المركبة من الالمنيوم.

مبررات النواب

وعلل النواب مقترحهم بدعم الصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية، والمحافظة على مواطن الشغل في ظل وجود 10 مؤسسات لصنع الالواح المركبة تواجه اشكالات عديدة ومهددة بالاغلاق، وفق النائب محمد امين الورغي الذي دافع على هذا المقترح خلال الجلسة العامة.

وضع السوق والتنافسية

وأوضح في ذات السياق ان الصناعة التركية هي التي تسيطر على السوق وذلك بسبب اتفاقية التجارة السابقة مع تركيا والتي جعلت من تكاليف التصنيع في تونس اكثر من التوريد، على حد قوله.

وأشار الى ان المصنع يدفع اداءات بين 30 و40 بالمائة مقابل 7 بالمائة بالنسبة للتوريد.


