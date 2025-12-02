Babnet   Latest update 15:18 Tunis

نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/667c6e18a88776.97334386_igfnkpmjehqlo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 02 Decembre 2025 - 15:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
يستعد المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة لارساء منظومة استرسال ملائمة لنشاط الزبية والنسيج اليدوي في تونس عبر انجاز دراسة معمقة في الغرض.

وتندرج هذه البادرة في إطار السعي لإستطلاع أنجع السبل للنهوض بجودة المنسوجات اليدوية في البلاد وتثمين المنتوج باعطاءه قيمة مضافة على الصعيدين الوطني والخارجي.



وللغرض نظم المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية مؤخرا ورشة عمل حول موضوع إرساء منظومة إسترسال سلسلة القيمة في المنسوجات اليدوية، وذلك بفضاء مركز التصميم بالدندان.

وشارك في أشغال هذه الورشة، المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وثلة من إطاراته إضافة إلى ممثلي عن وزارات السياحة والتجارة والصناعة والثقافة بلجنة القيادة المشرفة على إنجاز هذه الدراسة.

كما حضر أشغال هذه الورشة التي قام بتنشيطها مكتب دراسات خاص مكلف بإنجاز دراسة معمقة في الغرض.

ولاحظ المركز أن الورشة جمعت نخبة متميزة من الكفاءات الذين حققوا الإضافة المطلوبة من خلال بلورة الإمكانيات الفنيّة والتكنلوجيّة القابل توظيفها في إرساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319575


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 02 ديسمبر 2025 | 11 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:16
07:14
05:42
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet18°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
18°-7
19°-8
16°-11
17°-10
18°-12
  • Avoirs en devises
    24506,1

  • (01/12)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41214 DT        1$ =2,94935 DT
  • Solde Compte du Trésor   (01/12)   721,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :