نحو ارساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي في تونس

يستعد المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة لارساء منظومة استرسال ملائمة لنشاط الزبية والنسيج اليدوي في تونس عبر انجاز دراسة معمقة في الغرض.



وتندرج هذه البادرة في إطار السعي لإستطلاع أنجع السبل للنهوض بجودة المنسوجات اليدوية في البلاد وتثمين المنتوج باعطاءه قيمة مضافة على الصعيدين الوطني والخارجي.



وللغرض نظم المركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة بالتعاون مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية مؤخرا ورشة عمل حول موضوع إرساء منظومة إسترسال سلسلة القيمة في المنسوجات اليدوية، وذلك بفضاء مركز التصميم بالدندان.وشارك في أشغال هذه الورشة، المديرة العامة للديوان الوطني للصناعات التقليدية وثلة من إطاراته إضافة إلى ممثلي عن وزارات السياحة والتجارة والصناعة والثقافة بلجنة القيادة المشرفة على إنجاز هذه الدراسة.كما حضر أشغال هذه الورشة التي قام بتنشيطها مكتب دراسات خاص مكلف بإنجاز دراسة معمقة في الغرض.ولاحظ المركز أن الورشة جمعت نخبة متميزة من الكفاءات الذين حققوا الإضافة المطلوبة من خلال بلورة الإمكانيات الفنيّة والتكنلوجيّة القابل توظيفها في إرساء منظومة إسترسال ملائمة لنشاط الزربية والنسيج اليدوي.