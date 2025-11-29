Babnet   Latest update 23:48 Tunis

نقابة الصحفيين تمنح جائزة نجيبة الحمروني لحرية التعبير للمسرحية التونسية "زنوس"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692b6d633d69c9.87236368_fhjlkniqeopgm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 29 Novembre 2025 - 23:09
      
شاركت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، مساء اليوم السبت، في اختتام أيام قرطاج المسرحية في دورتها السادسة والعشرين، يإسناد جائزة "نجيبة الحمروني لحرية التعبير" للعمل المسرحي "الزنوس" للمخرج صالح حمودة.

ويأتي هذا التتويج، وفق بلاغ صادر عن نقابة الصحفيين، تأكيدا على قدرة الفن على كسر الصمت وفتح نوافذ الحقيقة ومواجهة مختلف أشكال التسلّط والرقابة، باعتبار المسرح "ليس مجرد خشبة وأضواء، بل فضاء مقاومة ومساحة حرّة تلتقي فيها الكلمة بالجسد والصورة لتقول ما يُخشى قوله، وتذكّر بأن الحرية ليست شعارا بل ممارسة يومية وفعلا حيا".



وقد أسدل الستار مساء اليوم السبت، على فعاليات الدورة 26 لأيام قرطاج المسرحية، في حفل أقيم في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، حيث فازت مسرحية "الهاربات" (من تونس) للمخرجة وفاء الطبوبي بالجائزة الكبرى وهي جائزة التانيت الذهبي ، ومسرحية "الجدار" (من العراق) للمخرج سنان العزاوي بالتانيت الفضي، ومسرحية "جاكرندا" (من تونس) للمخرج نزار السعيدي بالتانيت البرونزي.


